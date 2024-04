Hajduk nikada nije imao plan B, a nova Uprava nije ni počela posao

Hajdukova lutanja na svim razinama već godinama su jedna od rijetkih konstanti na Poljudu. Sada kada je priča za ovu sezonu već gotova, mogu se možda okrenuti nekim novim trendovima. Nova uprava na skliskom je terenu, a kako sada stvari stoje, još nisu ni počeli pričati o konkretnim stvarima.

Dok se klub zadnje desetljeće i pol bori s pronalaženjem strategije, gotovo sva klupska vodstva egzistirala su ponajprije na nekim populističkim tezama. Važnije je bilo svidjeti se Torcidi nego osmisliti jasan smjer u kojem bi se pozabavili konkretnim stvarima. Poput, primjerice, stvaranja i afirmacije igrača iz omladinske škole. Mantre kojom se vole kititi sve Hajdukove strukture novijeg doba. Euforija oko kluba zadnjih tjedan dana potpuno se ohladila, a navijački puk postaje sve svjesniji da se moraju mijenjati osnovne postavke. Barem tako zvuči dobar dio komentara po navijačkim forumima. Dočekali su povratak Ivana Perišića koji se, na sreću, uspješno oporavio od teške ozljede.

VIDEO Hajduk se raspao u tri dana, tako se klub ne vodi

No, na nesreću, za Hajdukove ambicije nije se poklopilo da Perišić bude ključna figura u borbi za naslov kako se planiralo njegovim dovođenjem. I umjesto da se fokusiraju na probleme kompozicije igre, oko kluba su se silno trudili užariti ozračje i stvarati euforiju dolaskom Perišića i Brekala. Ideja je u suštini bila dobra, no Hajdukova uprava nije imala plan B, a i sami su bili zaslijepljeni varljivom euforijom u kojoj se zdravo za gotovo shvatila teza o tome kako je “vrime za naslov prvaka”. Hajduk je u svojoj igri sve karte uložio na Marka Livaju, nije postojalo pomoćno rješenje. Bila je to riskantna igra u kojoj je, onog trenutka kada je njegova forma pala, postalo jasno da će se ambicije splitske momčadi razbiti o još jednu utopijsku hrid.

Poraz od Osijeka bilo je potpuno otrežnjenje. U sljedećem kolu SuperSport HNL-a Hajduk gostuje u Koprivnici protiv Slavena Belupa. Možda je to prilika za neki novi početak, novo građenje kuće, kako je nedavno kazao Zoran Vulić. Oko ove utakmice uvijek su se razvijale teorije, a bijeli su slavili u sva tri ogleda sa Slaven Belupom u aktualnoj sezoni. U prvoj utakmici odigranoj u kolovozu prošle godine Bijeli su na Poljudu pobijedili s 3:0, zatim su u listopadu u Koprivnici bili bolji s 1:0 te u veljači ove godine na Poljudu kada su svladali Slaven Belupo s 4:0. A novi trener Jure Ivanković nastavit će zanimljivi niz. Naime, on će postati dvanaesti trener Hajduka koliko je vodilo Splićane na utakmici u Koprivnici.

U 11 posljednjih gostovanja u HNL-u splitski klub su u Koprivnici vodili Željko Kopić, Siniša Oreščanin, Damir Burić, Igor Tudor, Boro Primorac, Paolo Tramezzani, Jens Gustafsson, Valdas Dambrauskas, Mislav Karoglan, Ivan Leko pa ponovno Karoglan.

U odnosu na posljednju utakmicu trener bijelih Jure Ivanković sigurno neće moći računati na Nikolu Kalinića koji je protiv Osijeka dobio treći žuti karton.

