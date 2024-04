VIDEO 'Hajduk se raspao u tri dana. Ta ideja koju su imali ispala je potpuni fijasko, tako se ne vodi klub'

O aktualnim nogometnim temama u domaćoj ligi porazgovarali smo u studiju Večernjeg TV-a. U razgovoru su sudjelovali Karlo Ledinski, glavni urednik sporta Večernjeg lista i novinar Željko Janković. Glavna tema zadnjih tjedna velika je kriza u Hajduku. Pet poraza u nizu Hajduk je zadnji put doživio davne 1980. godine...

- Ključna su bila ona dva protiv Dinama u tri dana. Sva ta emocija otišla je na negativnu stranu jer su poraženi od najljućeg rivala. Hajduk je u ozbiljnim problemima - počeo je Janković.

Kako je moguće da se dogodi raspad nakon samo mjesec dana?

- Dogodio se u svega tri dana. No, to je samo posljedica klupske politike u zadnjih dvadesetak godina. Stalno su se prebrojavali članovi, oportunistički manipuliralo navijačkom emocijom, umjesto da se bavilo uvjetima za stvaranje mladih igrača. Pa klub koji ima budžet od tridesetak milijuna eura ima jedan i pol pomoćni teren.

Je li ostavka Lukše Jakobušića bila dobar potez?

- Vrijeme će pokazati. Ne vidim nekog tko bi ga mogao zamijeniti, odnosno, nije na vidiku osoba liderskih sposobnosti, odnosno, iz svijeta biznisa. Ova priča oko Hajduka još jednom je pokazala kako nije moguć koncept narodnog kluba i uspješne tvrtke.

Kolika je odgovornost sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa?

- Apsolutno velika jer je on bio na poziciji s koje je upravljao selekcijom igrača. Ona napravljena sa strancima potpuni je fijasko. Pogrešna je bila ideja u kojoj su se stranci pretpostavili domaćem proizvodu. Stranac može, ali mora biti puno bolji od domaćeg igrača. I nije Diallo bolji od Hrgovića, to me nitko ne može uvjeriti.

I kao da je uništena generacija koja je igrala finale juniorske Lige prvaka?

- Zapravo je nevjerojatno da igrač koji prođe sve selekcije kluba, nakon što mu istekne juniorski staž, ne može igrati seniorski nogomet. To nekada prije nije bilo moguće. Nešto očito ne štima u tim procesima.

Borbu za naslov prvaka vodit će Dinamo i Rijeka, kome dajete prednost?

- Sviđa mi se ono što je Željko Sopić napravio Rijeci, poseban sustav i energiju. To imaju jedinstveno u ligi. No, Dinamo je u igračkom smislu izašao iz krize i u zadnjih pet utakmica pokazao koliko je važno znati igrati na autoritet. To im je glavni forte, znaju kako pobjeđivati u važnim trenucima - zaključio je Janković