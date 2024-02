Hajduk nije ništa dokazao objavom snimaka, a ovim ponašanjem samo se potiču 'niske strasti'

Prilično bizarnoj situaciji mogli smo danas svjedočiti na službenim platformama Hajduka. Splitski klub je na svojim službenim platformama objavio snimke razgovora iz VAR sobe, kojima apsolutno ništa decidirano nije dokazao, a te snimke pokušali prezentirati kao dokaz da su suci pogriješili, iako zapravo sve situacije ukazuju upravo na suprotno.

U utorak je u hrvatskom sportskom javnom prostoru najviše govora bilo o ligaškoj utakmici ovih dvaju momčadi koja se u subotu između momčadi Varaždina i Hajduka održala u Varaždinu. U susretu 24. kola HNL-a Varaždin i Hajduk su remizirali 1:1, a prašina se tri dana nakon te utakmice podignula poprilično nepotrebno te na, može se reći, degutantan način.

Igrači Hajduka su u 78. minuti susreta pomislili da su uspjeli preokrenuti rezultat u svoju korist nakon što je Marko Livaja poentirao, no pogodak je poništen zbog zaleđa. U toj 78. minuti susreta prilikom jednog centaršuta s lijeve strane, noga stopera Hajduka Filipa Uremovića je bila u zaleđu. Podsjetimo, nakon tog centaršuta Uremović je glavom prebacio za Zvonimira Šarliju, on opet prebacio glavom za Livaju, koji je poentirao iz blizine. Pogodak je prvotno priznat, no nakon VAR provjere je poništen. Glavni sudac utakmice bio je Fran Jović, a glavni VAR sudac je bio Ante Čuljak.

Par dana nakon utakmice, prvo je u javnost ilegalno isplivala komunikacija VAR sudaca u javnost kod tog pogotka. Prvi su u posjed snimke došli na Dalmatinskom portalu te u svojem članku insinuirali kako suci nisu vidjeli ništa te da su instinktivno poništili pogodak, bez ikakve potvrde. Međutim, doznali smo kako je snimka razgovora između VAR sobe i glavnog suca utakmice izrezana tako da se trenutak kad su suci odlučili da je riječ o zaleđu ne čuje.

Potom je u 15 sati Hajduk na svojoj službenoj Hajduk Digital TV platformi objavio potpune videozapise ne samo te situacije, već i situacije VAR razgovora kod prvog pogotka Varaždina, te još jedne situacije kad je Hajduk tražio kazneni udarac. U sve tri situacije su i prilikom VAR provjera potvrđene odluke koje su se na kraju i ispostavile točnima, što vam dolazi iz pera bivšeg nogometnog suca.

Kod pogotka Varaždina je povlačenje Marka Livaje i Luke Jelenića bilo obostrano, što samo kao takvo nije ni približno dovoljne okolnosti promjenu odluke, a kod penala kojeg su tražili Hajdukovci nije bilo govora o kažnjivom igranju rukom.

Također, u snimci objavljenog razgovora o zaleđu potvrđeno je da su prvotne snimke koje su izašle u javnost bile izrezane kako bi se suce učinilo što je više moguće zbunjenima i neodlučnima, a u novoj snimci je jasno decidiran trenutak u kojem je VAR sudac Ante Čuljak zaključio situaciju i odlučio da je riječ o zaleđu, te na kraju bio u pravu.

Kasnije su brojne fotografije s povučenim linijama potvrdile da je riječ o stopostotnom zaleđu, bez obzira na ono što se u prijenosu vidjelo ili nije vidjelo. Dakle, najvažniji zaključak da je Uremović bio u zaleđu i da je pogodak definitivno neregularan.

Foto: Printscreen

Hajduk je objavljivanjem ovih videa htio ukazati na to da je oštećen, a zapravo je, svakom tko gleda na ove situacije bez ikakvih privrženja, samo potvrdio da su suci bili u pravu. I još uz to su tražili očitovanje predsjednika HNS-a Marijana Kustića i predsjednika Komisije hrvatskih nogometnih sudaca Brune Marića. Ne razumijemo kakve odgovore mogu očekivati osim onih da su suci točno donijeli svoje odluke.

Isto tako, ovakav način ponašanja kad ni u samom Hajduku ne mogu vjerovati da su uistinu oštećeni nikom ne pogoduje, samo potiče stavljanje 'niskih strasti' u prvi plan. Bilo bi bolje fokusirati se na nogomet.

Iduće pitanje koje se nameće u ovoj priči je jesu li iz Hajduka ove snimke uopće smjeli ovako objavljivati na svojim službenim kanalima. Prema našim saznanjima iz razgovora s nogometnim djelatnicima unutar najviših hrvatskih instanci, to je strogo zabranjeno i za ovakav čin postoje elementi za kaznenu prijavu.