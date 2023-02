Gvardiol bi u Real, ali pojavio se problem: Madriđani ne žele platiti iznos koji Leipzig traži

Joško Gvardiol (21) oduševio je na Svjetskom prvenstvu u Kataru toliko da se dio navijača još pita zbog čega je nagradu za najboljeg mladog igrača Mundijala dobio Argentinac Enzo Fernandez, a ne stoper vatrenih. Jasno, igrač RB Leipziga svojim je nastupima zainteresirao neke od najvećih nogometnih klubova, poput Manchester Cityja, Chelseaja, Barcelone i Modrićevog Reala.

Prema informacijama insajdera Tomasa Gonzaleza, Gvardiol je svojem agentu rekao nedavno kako želi igrati za Real Madrid. U španjolskoj prijestolnici već je deset godina Luka Modrić pa Florentino Perez gleda kako pomladiti momčad. Međutim, kako piše tamošnji AS, Kraljevski klub nije spreman Leipzigu isplatiti 110 milijuna eura odštete, koliko vrijedi otkupna klauzula Gvardiola u Njemačkoj.

