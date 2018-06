Greizmann prelomio i objavio gdje će igrati sljedeće sezone

Napadač francuske nogometne reprezentacije Antoine Griezmann (27) u četvrtak je u emisiji "La Decision" prikazanoj na televizijskoj postaji "Movistar Plus" objavio kako neće napustiti momčad madridskog Atletica i karijeru nastaviti u Barceloni iako se taj transfer smatrao gotovim.

- Odlučio sam ostati u Atleticu - izjavio je 27-godišnji Griezmann u emisiji koja je podsjećala na sličnu objavu najboljeg košarkaša današnjice LeBrona Jamesa iz 2010. godine koji je u televizijskoj emisiji nazvanoj "The Decision" objavio svoj odlazak iz Cleveland Cavaliersa u Miami Heat.

U završnici prošle sezone špekuliralo se kako će Griezmann napustiti Atletico i karijeru nastaviti u Barceloni koja je za ovog sjajnog napadača bila spremna izdvojiti 100 milijuna eura.

No, Grizemann, koji je u prethodne četiri sezone u dresu Atletica postigao 112 golova u 209 utakmica, odlučio je ipak ostati u "crveno-bijelima" s kojima ima ugovor do 2022. godine. No, očekuje se kako će mu Atletico morati povećati plaću na 20-ak milijuna eura godišnje.