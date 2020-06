Govorili da je gubitnik, a stvorio je najbolju momčad svijeta

Suzu za suzom brisao je Jürgen Klopp (53) kada se uživo javio da prokomentira osvajanje naslova engleskog prvaka s Liverpoolom.

Naslov nije proslavio uz travnjak, nakon neke velebne utakmice, pred desecima tisuća navijača koji bi mu skandirali, već nakon utakmice Chelsea – Manchester City (2:1) koju isprva nije želio ni gledati.

Redsi su porazom Cityja izborili naslov koji su čekali 30 godina. Hodnicima Anfielda slavila se 19. titula prvaka, prva nakon 1990. godine.

A bez puno razmišljanja, gotovo svi će se složiti da je jedan od najzaslužnijih za slavlje Redsa njemački strateg Jürgen Klopp, koji je sadašnju momčad stvarao od 2015. kada je došao u Liverpool.

Doveo je Mohameda Salaha i Sadija Manea, a od zaigranog Trenta Alexandera-Arnolda napravio najboljeg desnog braniča svijeta.

Postao je besmrtan

– Nisam znao da će to biti ovako emotivno, da ću govoriti kroz suze. Ovo je veliko olakšanje. Možda ne meni jer ja nisam čekao 30 godina nego samo četiri i pol. Olakšanje je i jer nismo znali što će biti sa sezonom. Ljudi, slavite, ovo je za sve vas – rekao je Klopp i dodao:

– Ovo je više od bilo čega što sam sanjao. Biti prvak s Liverpoolom je fascinantno. Kenny (Dalglish, nap. a.), ovo je i za tebe. Znam koliko si morao čekati. Ovo je i za Stevieja (Gerrarda, nap. a.). Nisam prvo želio gledati utakmicu Chelsea – City, ali nisam mogao izdržati. Nevjerojatno je što su igrači napravili u zadnje dvije godine i predivno je biti njihov trener – zaključio je čovjek koji je sada u Liverpoolu postao besmrtan.

Poznat je po odnosu s igračima, prijateljskom nastupu i karizmi. Preferira dinamičan, napadački nogomet. Mnogi kažu da je poput heavy-metal hardcore benda, ekspresivan, glasan i usmjeren na protunapade.

Osim toga, svi ga dobro znaju i po načinu na koji slavi pogotke i pobjede, bilo da se radi o duhovitom plesu, klizanju po travi na koljenima ili ljubljenju igrača. Jednom je čak istegnuo i mišić slaveći...

A sada, kada ima razlog za najveće slavlje, mogao je samo plakati pred kamerom. Daleko od navijača, daleko od svjetla reflektora, praktički sam u hodnicima Anfielda, ali opet okružen jer Liverpool je klub za koji žive milijuni diljem svijeta.

Najbolji trener današnjice

To su i pokazali kada su se, bez obzira na mjere uvedene zbog koronavirusa, sjatili na ulice Liverpoola, preplavili ih crvenom bojom i pjevali “You’ll Never Walk Alone” za sve one dane kada je bilo teško, ali i sada kada im je najljepše.

Pjevali su to za čovjeka koji je prvi nakon Dalglisha Liverpoolu donio naslov prvaka. Naime, posljednje slavlje naslova engleskog prvaka navijači Redsa gledali su 28. travnja 1990. godine.

Od tada je Liverpool pet puta završavao prvenstvenu utrku na drugome mjestu. I ni jedan trener nije napravio što i Klopp.

Govorili su mu da je gubitnik, gubio je finale za finalom s dortmundskom Borussijiom, potom i s Liverpoolom, no uvijek mu je nedostajalo samo malo, a onda je prošle godine osvojio s Redsima Ligu prvaka i dokazao da je šampion.

Najuspješniji trener današnjice i čovjek koji je od Liverpoolove momčadi napravio nogometni stroj kojeg se malo tko ne boji. I vjerujemo da ovo nije posljednji engleski naslov koji će zajedno osvojiti.