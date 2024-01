Goran Perkovac: Preuzimam odgovornost za ovaj rezultat, morao sam bolje pripremiti

Hrvatski rukometaši doživjeli su i treći poraz u drugoj fazi natjecanja na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, a bolja od njih bila je reprezentacija Islanda koja je u Koelnu slavila s 35-30 (16-18). Tim porazom Hrvatska je izgubila i matematičke izglede za plasman u polufinale Europskog prvenstva. Šest pogodaka postigao je Marin Jelinić, a po četiri Domagoj Duvnjak, Veron Načinović, Luka Lovre Klarica, Luka Cindrić i Zvonimir Srna.

Utakmicu je za RTL prokomentirao izbornik Goran Perkovac.

- Promašivali jesmo, ali ja preuzimam odgovornost za ovaj rezultat. Morali smo bolje pripremiti utakmicu - rekao je Perkovac i dodao:

- Morat ćemo kasnije analizirati, ali besmislena križanja koja smo radili su izraz nemoći. A kad bismo došli u šansu, promašivali smo. Nismo igrali dovoljno dobro da pobijedimo Island.

Perkovac je zatim naglasio:

- Radili smo toliko tehničkih grešaka koliko ih se napravi u tri utakmice. Analiza će pokazati zašto.

Dominik Kuzmanović je sakupio 10 obrana.

- To je dobro, ali nije spektakularno. No, on je bio jedina svijetla točka.

U posljednjoj utakmici igrat ćemo protiv Njemačke, no taj nam susret ne znači puno.

- Ulazimo u tu utakmicu tako da je želimo dobiti. Ali, morat ćemo svi zapeti - završio je izbornik.