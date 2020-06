Goran: Bili smo spremni i na beton, ali Novak je htio zemlju

Košarkaška odmjeravanja su završena, odrađen je s radošću i veseljem i Kids’ day pa danas može početi glavni i najvažniji dio zadarskoga Adria Toura. Na prvom turniru iz tog humanitarnog teniskog ciklusa u organizaciji Novaka Đokovića, onome u Beogradu, tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta, u Zadru će zbog epidemioloških mjera biti nešto prorijeđene, ali ne sumnjamo da će ambijent biti isti – spektakularan.

Na tribinama 4500 ljudi?

Grad košarke pretvoren je ovih dana u metropolu tenisa, od petka do nedjelje vidjet ćemo na teniskim terenima u Višnjiku neke od ponajboljih tenisača svijeta. Uz prvog igrača svijeta Novaka Đokovića bit će tu i Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Marin Čilić i Borna Ćorić, a jedno ili dva mjesta popunit će najbolji igrači s pozivnoga turnira koji se ovaj tjedan igrao u Zadru i na kojemu su sudjelovali mnogi hrvatski igrači. Igra se na zemlji i uistinu je teško predvidjeti koja će se od nabrojenih zvijezda najbolje snaći na toj podlozi koja im možda i nije najdraža...

– Bili smo spremni i na beton, ali su se iz Novakova tima ipak odlučili za zemlju. Tribine mogu primiti 9000 ljudi, a kako sada stvari stoje, moći ćemo koristiti pola tog kapaciteta. Zadar je pokazao da, osim što je košarkaški, može biti i teniski grad, sjajno je organizirao dva dvoboja u Davisovu kupu. Ne sumnjam da će i ova organizacija proći kako treba i da će svi naši gosti i tenisači koji dođu izvana biti iznimno zadovoljni – kaže Goran Ivanišević, direktor zadarskog turnira i čovjek za vezu između Đokovića i Hrvatskog teniskog saveza, suorganizatora zadarskog turnira.

Dimitrov došao uživati

Je li Đokovićev izbor zemlje kao podloge i znak da će preskočiti američku turneju koja se igra na betonu, pa i US Open, tek će se vidjeti. No Novak ne skriva da nije sretan zbog brojnih restrikcija koje su planirane na US Openu.

– To su ekstremni uvjeti i ne znam baš koliko su održivi. Većina igrača s kojima sam dosad razgovarao ima negativno stajalište prema mogućnosti da ode tamo – napomenuo je Đoković.

Njegova supruga Jelena u srijedu je u Zadru proslavila 34. rođendan, a Novak joj je između ostaloga poručio: “Hvala ti što si dala cijelu sebe obitelji i što nas najviše voliš i podržavaš. Zahvalan sam što te imam za partnera i srodnu dušu.”

Posljednji je od igrača u Zadar stigao Bugarin Grigor Dimitrov (i njega je dočekala predsjednica HTS-a Nikolina Babić). Bivši dečko Marije Šarapove 19. je na ATP listi, a osvojio je osam turnira, među kojima i završni Masters u Londonu (2017.). Na Grand Slam turnirima najdalje je stigao do polufinala i to tri puta: u Wimbledonu 2014. (izgubio od Đokovića), na Australian Openu 2017. (Nadal) i na US Openu 2019. (Medvjedev).

– Očekujem dobre mečeve u Zadru. Mislim da nam svima treba malo pozitivnih stvari, malo dobrog provoda na terenu i mislim da ćemo se svi na to fokusirati. Prvi sam put u Zadru i ovdje je predivno, boravak ovdje iskoristit ću za uživanje. Pozdravljam cijelu ideju turnira, svima nam treba nešto dobro, nakon ovih teških proteklih nekoliko mjeseci. A i odlično je za ostanak u natjecateljskoj formi – napomenuo je Dimitrov.Zadarski Adria Tour bit će svečano otvoren danas u 17 sati, a već u 17.30 sati nudi se atraktivan ekshibicijski dvoboj, ne zna se još kakav, ali svakako uza sudjelovanje i Novaka Đokovića. U 19 sati je ždrijeb skupina, a u 20 sati na scenu stupa Gibonni. Turnir koji je po formatu sličan završnom Mastersu (dvije skupine od po četiri igrača) počet će službeno u subotu u 14 sati (susretima prvog kola), a prije toga, u 12 sati, bit će odigran ekshibicijski dvoboj između Donne Vekić i Olge Danilović. Cilj Jadranske turneje je promovirati sport, pozitivne vrijednosti i fair-play, ali i skupiti novac za one kojima je pomoć potrebna. Dio zarade od prodaje ulaznica namijenjen je izgradnji novog Nacionalnog teniskog centra u Zagrebu.