EUROLIGA

Golemac srušio prvaka Europe, Zvezda Litavcima nanijela prvi poraz

14.10.2025.
14.10.2025.
u 23:13

Nakon četiri kola više nema neporaženih momčadi, jer je Crvena zvezda u Beogradu svladala vodeći Žalgiris Kaunas sa 88-79 pod vodstvom novog trenera Saše Obradovića

Košarkaši Dubaija, koje vodi Zagrepčanin Jurica Golemac, s uvjerljivih su 93-69 svladali Fenerbahče, aktualnog pobjednika Eurolige, u utakmici 4. kola osnovnog dijela nove sezone odigranoj u utorak u Istanbulu. 

Kanađanin Mfiondu Kabengele je predvodio goste s 26 koševa i sedam skokova, a Amerikanac Dwayne Bacon je ubacio 21 poen. Wade Baldwin i Bonzie Colson su postigli po 12 poena za Fenerbahče.

Nakon četiri kola više nema neporaženih momčadi, jer je Crvena zvezda u Beogradu svladala vodeći Žalgiris Kaunas sa 88-79 pod vodstvom novog trenera Saše Obradovića. Nigerijac Jordan Nwora je ubacio 24 koša i imao sedam skokova za pobjednike, a po 13 poena su postigli Chima Moneke i Donatas Motiejunas. Litavsku momčad su sa po 14 koševa postigli Arnas Butkevičius i Maodo Lo.

U preostalim večerašnjim utakmicama, Barcelona je u gostima svladala Maccabi Tel-Aviv s 92-71. Španjolski sastav predvodio je Willy Hernangomez s 19 poena, dok je za domaće Marcio Santos ubacio 18. Anadolu Efes je u napetoj utakmici u gostima bio bolji od Olympiacosa s 82-78. Najbolji kod pobjedničke momčadi bili su Cole Swider s 20 i Shane Larkin s 18 poena. Grčki sastav predvodio je Alec Peters s 14 ubačaja.

U posljednjoj utakmici dana, Bayern je na svom parketu pobijedio Milano sa 64-53. Vladimir Lučić ubacio je 15 poena za Bayern, a Andreas Obst je dodao 14. Za Milano je Devin Booker zabio 12 poena.

