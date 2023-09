Gojo: Srušio sam suca sa stolice i bacio pehar u zid. Radije bih popio pivo s Livajom nego Federerom

JAVILA SE

Srpska političarka uzburkala duhove: Đoković je primitivna konzerva, dosta mi ga je više!

"Dosta mi je više Đokovića. Kad ja kažem. Ima 24 Slama, posljednji izvukao na ždrijeb, jedini protivnik mu bio Laslo Đere. Baš me briga da nas/me on više davi s 25., kad imamo novi tenis koji igra Alcaraz. Plus, primitivna je konzerva, džiberaj uz muziku", napisala je Pešić