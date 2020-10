Rijeka ima šanse: Španjolci su im crne mačke, a je zato Gattuso već pao na Rujevici

Riječani su izvukli, nakon Tottenhama, najskuplju momčad prve jakosne skupine. Napoli vrijedi čak 586.5 milijuna eura i figurira kao jedan od favorita za osvajanje ovoga natjecanja. Riječanima je ovoga suparnika na ždrijebu u Nyonu dodijelio nekadašnji igrač Napolija Ciro Ferrara, Maradonin suigrač s kojim je 1989. godine i osvojio Kup Uefe.

Cvita: Riječani, ne bojte se

– Ako si ovdje, pored svih tih klubova, to znači da si bitan. Mi smo već napravili veliki uspjeh, a sve su ovo suparnici s milijunskim proračunima i iskustvom u Europi. Sretan sam zbog svih koji će na Rujevici moći gledati ove fantastične igrače. Mi ćemo imati dovoljno vremena da svakoga posebno analiziramo. Siguran sam da će to biti sjajan nogomet, a nikome se nećemo predati unaprijed – kazao je Rijekin trener Simon Rožman i dodao:

– Željeli smo atraktivne momčadi, bez dugih putovanja na istok, to je bila neka tiha želja. Dobili smo top-destinacije; Italija, Nizozemska i Španjolska. Idemo u hram nogometa i bit će to odlično iskustvo za sve nas, za naš klub, a pogotovo za navijače, da vide svjetske zvijezde. Ne razmišljam da u toj skupini samo sudjelujemo, nego želimo biti ambiciozni, natjecati se s njima. Bit ćemo spremni, na svom maksimumu, te ćemo u svakoj utakmici pokušati pobijediti.

Foto: RITZAU SCANPIX/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Europa League - Play-off - FC Copenhagen v HNK Rijeka Soccer Football - Europa League - Play-off - FC Copenhagen v HNK Rijeka - Parken, Copenhagen, Denmark - October 1, 2020. HNK Rijeka's players react. Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK. RITZAU SCANPIX

Trener Napolija Gennaro Gattuso ne pamti Rujevicu po dobrome. Ondje je 2017. godine kao trener Milana bio poražen u Europskoj ligi (0:2). Napoli, koji nikada nije igrao protiv hrvatskog kluba, u Europsku ligu plasirao se kao osvajač talijanskog kupa u kojemu je u finalu nakon jedanaesteraca svladao favorizirani Juventus.

Napoli ove sezone juriša na plasman u Ligu prvaka, pa je u prijelaznom roku posegnuo za pojačanjem od 70 milijuna eura, nigerijskim napadačem Osimhenom iz Lillea. Tu su još brojne velike zvijezde europskog nogometa, poput Poljaka Milika, Belgijca Mertensa, kapetana Insignea, te najtraženijeg stopera Europe, Senegalca Koulibalya, vrijednog čak 65 milijuna eura.

Napoli je već sada u zastrašujućoj formi. U prva dva kola talijanskog prvenstva još nije primio pogodak, svladavši Parmu s 2:0 i Genovu sa 6:0. U nedjelju ga čeka veliki derbi s Juventusom u Torinu.

Real Sociedad u prošloj je sezoni zauzeo šesto mjesto u Primeri, a trenutačno je, nakon četiri odigrana kola, na desetom mjestu. Najvredniji igrač te momčadi je 24-godišnji španjolski reprezentativac, centralni vezni Mikel Merino, procijenjen na 35 milijuna eura. Real Sociedad nema zvučne strance u svome rosteru. Najpoznatiji među njima je belgijski Kosovar Adnan Januzaj.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 29.08.2020., Rijeka - Hrvatski Telekom Prva liga, 3. kolo, HNK Rijeka - NK Istra 1961. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

– Simpatiziram svoj bivši klub Real Sociedad. U moje vrijeme zvijezde Reala Sociedada bili su Darko Kovačević, Portugalac Sa Pinto, Španjolac De Pedro... Ove sezone nisu dobro startali, ali oni sigurno imaju momčad za gornji dio španjolske lige. Dakle, s obzirom na to da svakoga vikenda igraju neusporedivo jače utakmice od Rijeke, po tome su sigurno favoriti. Međutim, Rijeka nema razloga za strah od Španjolaca. Ako si favorit na papiru, ne znači da možeš sigurno računati na bodove – kazao je Igor Cvitanović koji je u San Sebastianu bio u sezoni 1998./1999.

Rijeka je u svojoj povijesti pet puta gostovala na španjolskom tlu, a u četiri navrata bila je poražena: od Valladolida (0:1), Real Madrida (0:3), Celte (0:1) i Seville (0:1). Samo je s Betisom odigrala neodlučeno (0:0).

Izjednačeni s Ajaxom

AZ Alkmaar također je respektabilan suparnik, momčad koja je na kraju prošle sezone, devet kola prije kraja, bila bodovno izjednačena s Ajaxom. Tada je prvenstvo bilo prekinuto, a Ajax je bio proglašen prvakom. AZ je u 3. pretkolu Lige prvaka bio poražen od kijevskog Dinama (0:2), a u prva dva kola nizozemskog prvenstva ima dva remija: sa Zwolleom 1:1 i Fortunom Sittard 3:3.

Nizozemci su momčad bez izrazitih zvijezda. Najskuplji igrači su im vrlo mladi, 18-godišnji napadač Boadu iz Gane, te 21-godišnji Calvin Stengs porijeklom sa Surinama, obojica vrijede po 18 milijuna eura. Trener AZ-a je 42-godišnji Nizozemac Arnold Slot.

Riječani će četvrti put nastupiti u grupnoj fazi Europske lige. U dosadašnjih 18 nastupa imaju četiri pobjede, pet remija i devet poraza. Dva puta bili su trećeplasirani, a jednom četvrtoplasirani u skupini.