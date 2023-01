Gaćina i Pucar osvojili Talijanski kup

Hrvatski stolnotenisači Andrej Gaćina i Tomislav Pucar mogu se pohvaliti još jednim trofejom u karijeri, oni su nastupajući za Apuaniju Carraru osvojili Talijanski kup nakon što su u finalu s 3-1 bili bolji od Messine.

Prvi meč je bitno pomogao našim stolnotenisačima jer su Tomislav Pucar i Mihai Bobocica nakon vrlo neizvjesne borbe u parovima s 3-2 svladali Mattea Muttija i Joao Monteira i to u odlučujućem poenu kod 5-5.

Gaćina se potom lako obračunao s Leonardom Muttijem (3-0) za 2-0, a Messina je smanjila preko Mattea Muttija, koji je s 3-1 bio bolji od Bobocice. Ipak, tu je bio kraj nadanjima za Messinu jer je Pucar potpuno nadigrao Leonarda Muttija i osigurao prvi trofej u novom klubu. Gaćina je po tom pitanju nešto trofejniji jer je i lani igrao za Talijane. U prošloj sezoni Apuania je osvojila čak tri trofeja (Talijanski kup, Superkup i Europski kup), dok im je jedino izmaknula titula prvaka Italije.

„Prvi meč je bio vrlo neizvjestan, a na kraju je super ispalo s obzirom na pobjedu i dobar start. To možda nije bio odlučujući susret, ali je svakako usmjerio tijek meča. Da to nismo dobili vjerojatno bih ja igrao odlučujući susret s Monteirom, a riječ je o nezgodnom igraču. Ove sezone je glavni cilj titula prvaka, to nam je jedino izmaknulo prošle sezone“, istaknuo je Gaćina.

Apuania Carrara - Top Spin Messina 3-1

Mihai Bobocica / Tomislav Pucar - Matteo Mutti / Joao Monteiro 3-2 (17-15, 5-11, 11-8, 11-13, 6-5)

Andrej Gaćina - Leonardo Mutti 3-0 (11-7, 11-5, 11-4)

Mihai Bobocica - Matteo Mutti 1-3 (4-11, 11-6, 6-11, 5-11)

Tomislav Pucar - Leonardo Mutti 3-0 (11-7, 11-5, 11-9)