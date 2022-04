Frieburg se ipak žali na utakmicu protiv Bayerna

Njemački prvoligaš Freiburg odlučio je u ponedjeljak podnijeti žalbu na utakmicu u kojoj ih je u subotu sa 4-1 pobijedio minhenski Bayern, a zbog situacije u kojoj su branitelji naslova, nekoliko sekundi, igrali sa 12 igrača na terenu.

Incident se dogodio u 86. minuti kada su Corentina Tolissoa i Kingsleya Comana trebali zamijeniti Marcelo Sabitzer i Niklas Suele. Naime, došlo je do zabune jer su Suele i Sabitzer ušli na teren, a prvi je izašao Coman. No, Tolisso, koji je također trebao izaći s terena, tamo je ostao još 12 sekundi dok se igra nastavila. I on je ubrzo napustio teren nakon što je sucu Dingertu javljeno što se događa.

Freiburg je objavio kako je bio u dilemi dok su razmatrali svoj sljedeći korak, prije nego što su se, nakon intenzivnih rasprava i pravnih konzultacija, odlučili žaliti na valjanost utakmice.

"Freiburg nije igrao nikakvu ulogu i nije imao utjecaja na događaje oko procesa zamjene", stoji u priopćenju kluba objavljenom na njihovoj web stranici u ponedjeljak.

“Unatoč tome, pravni i proceduralni propisi DFB-a natjerali su nas da preuzmemo aktivnu ulogu u pravnom pregledu događaja", dodaje priopćenje.

Bayern je na vrhu ljestvice sa 66 bodova iz 28 utakmica, devet bodova više od drugoplasirane Borussije Dortmund. Freibourg je peti na ljestvici sa tri boda manje od četvrtoplasiranog Leipziga.