FOTO/VIDEO Cristiano Ronaldo i Joshua u publici meča stoljeća Fury - Usik

Boks će nakon 25 godina u subotu navečer dobiti apsolutnog prvaka teške kategorije nakon ishoda borbe u Rijadu između Britanca Tysona Furyja i Ukrajinca Oleksandra Usika. Stoga nije ni čudo da je meč privukao brojne inače uspješne sportaše odlučne u tome da i oni sudjeluju u gotovo pa povijesnom trenutku.

U publici su viđeni nogometna superzvijezda Cristiano Ronaldo koji trenutno igra za Al Nassr i najpopularnijeg teškaša trenutno Anthonyja Joshuu..

Pobjednik će postati prvi neprikosnoveni ondosno jedini prvak u teškoj kategoriji nakon Lennoxa Lewisa, okrunjenog 1999. u Las Vegasu. Te godine, jedanaest godina nakon svog olimpijskog naslova u Seulu, Lewis je stigao do naslova pobijedivši na bodove protiv Evandera Holyfielda. Čak 25 godina kasnije u Saudijskoj Arabiji u Rijadu, koji je postao svjetska prijestolnica boksa, održat će se prestižan dvoboj.

