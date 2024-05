Lucija je hrvatsko sportsko otkriće: 'Tata je nastupao za reprezentaciju, a umalo je postala balerina'

Lucija Ćirić Bagarić, 20-godišnja tenisačica iz Dubrovnika, danas će igrati na svom prvom Grand Slam turniru. U prvom kolu Roland Garrosa igrat će protiv Amerikanke Peyton Stearns.

Tata je igrao futsal

– Ne znam baš puno o njoj, ali vjerojatno ne zna ona puno ni o meni, ha ha. Uglavnom, znam da je prošli tjedan osvojila WTA turnir u Rabatu, a to nije mala stvar. Uostalom, lani je u Roland Garrosu došla do trećeg kola. Za mene je velika stvar što ću konačno zaigrati na svom prvom Grand Slamu. Do sada sam igrala uglavnom na ITF turnirima, nešto malo imam i nastupa na WTA turnirima, Nadam se da ću nakon Roland Garrosa češće igrati na WTA turnirima. Trenutačno imam rejting koji mi osigurava nastupe u kvalifikacijama na Wimbledonu i US Openu – kaže Lucija.

Nije se bilo lako probiti do glavnog turnira.

- Odmah u prvom kolu kvalifikacija dobila sam za suparnicu sedmu nositeljicu, Arinu Rodionovu, a odmah poslije nje i sjajnu Kanađanku Rebeccu Marino. Kada sam svladala te dvije prepreke, za kraj mi je ostala Japanka Sara Saito. U prvom setu dobila sam u tie-breaku, u drugom sam joj dozvolila samo jedan gem. Moram priznati da mi od svih podloga najviše odgovara zemlja i žao mi je što sezona zemlje možda i najkraće traje po sezoni.

Zanimljivo je da ste prije tenisa krenuli na balet?

– Baka me nagovorila, u dogovoru s mamom. Blizu kuće bila je škola baleta i baka me vidjela jednog dana kao vrhunsku balerinu. Međutim, meni se to uopće nije svidjelo pa sam izdržala mjesec dana. Jednostavno to nije bilo za mene, na veliko razočaranje bake. Kada me tata odveo na terasu, to je bilo to – ljubav na prvi pogled. Još kad sam na prvom turniru osvojila pehar, znala sam da je to moj sportski izbor – kaže Lucija.

Tata Boris je bio sportaš?

- Da, igrao je futsal za Square. Čak ima i jedan nastup za reprezentaciju Hrvatske, kada smo pobijedili Mađarsku sa 6:1. Tata zna često doći na turnir na kojem igram, pogotovo na one koji su mu blizu. Nije jedna od onih roditelja koji poslije meča komentiraju. On je samo moja velika podrška, kao i ostala moja obitelj.

Jeste li igrali izvan Europe?

– Naravno, do sada sam igrala u Kolumbiji, Indoneziji, Australiji i SAD-u. Nažalost, malo sam toga vidjela izvan teniskih terena. Zna se dogoditi da odem na kavu ili da se prošetam blizu hotela, ali od nekog turističkog razgledavanja nema ništa.

Pogledala sve "Brze i žestoke"

Slobodno vrijeme?

– Uglavnom knjiga, filmovi ili serije. Baš sam nedavno pogledala svih deset filmova "Brzi i žestoki". Od serija obožavam gledati "Crnu listu" – istaknula je Lucija.

Želja joj je da do kraja godine uđe u top 100 igračica.

– Da, mislim da bi to mogla ostvariti. Ulaskom u glavni turnir Roland Garrosa zaradila sam 40 bodova. Prolaskom u prvo kolo bilo bi još puno bodova. Uglavnom, nakon Pariza me očekuje nastup na WTA turniru u Makarskoj.