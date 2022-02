FOTO Dječak iskrenim pismom rasplakao mnoge: Reakcija koja je uslijedila oduševljava

U samo nekoliko rečenica, maleni dječak koji se zove Joe, osvojio je srca diljem Engleske, ali i šire.

Njemu je šest o pol godina, obožava nogomet, a najdraži klub mu je Swindon Town, engleski četvrtoligaš.

Upravo svome omiljenom klubu poslao je emotivno pismo u kojemu priznaje kako bi rado došao na utakmicu, ali nema dovoljno novca za ulaznicu jer mu majka jedva skupi za hranu.

- Mama nema novac za moj dolazak na utakmice jer nema ni za hranu i mora plaćati moju večeru u školi. Volim Swindon i Harryja McKirdyja. Jednog dana ću doći - napisao je Joe i pored svog potpisa poručio da je star šest i po godina.

Ispod poruke je na papiru zalijepio tri novčića u ukupnoj vrijednosti od 26 penija koje je poslao upravo McKirdyju.

📢 | We have received this letter from Town fan Joe, aged 6 and a half.



We'd really love to get in touch with Joe, but we don't have a return address.



If anyone recognises the writing or thinks they know who Joe is, please email supporters@swindontownfc.co.uk#STFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/JFgLgNm2Lz