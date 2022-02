Bivši igrač Dinama: Plavi su danas drukčija momčad, imaju šanse sa Sevillom

Sjećanja na susrete Dinama i Seville nisu baš lijepa. Doduše, u Maksimiru su plavi igrali vrlo dobro, ali su izgubili s 0:1 pogotkom Samira Nasrija, a u uzvratu su pobijeđeni s 4:0 u skupini Lige prvaka. Trener plavih tada je bio bugarski stručnjak, a danas izbornik Bosne i Hercegovine Ivajlo Petev, a za plave su igrali, među ostalima, Petar Stojanović kao desni bek i Josip Pivarić kao lijevi, s time što je Pivarić igrao samo u Sevilli, u Zagrebu je lijevi bek bio Borna Sosa.

Plavi imaju drukčiji gard

Petar Stojanović, slovenski reprezentativac, odigrao je 186 utakmica za plave, čak 61 u europskim natjecanjima, a danas je standardan u talijanskom prvoligašu Empoliju koji je gotovo osigurao ostanak u ligi, a to znači da će za dva milijuna eura Empoli morati otkupiti Stojanovića od Dinama. A onda tko zna, već ima zainteresiranih za njega u Italiji, spominje se Napoli.

- Nismo još sto posto izborili ostanak, ali blizu smo tome, trebaju nam još dvije-tri pobjede. Vrlo sam zadovoljan, igram, i sad trebam nastaviti tako igrati. Ove zime nije bila opcija za odlazak, a na ljeto ćemo vidjeti - kaže Stojanović.

Upravo on je 2016. u prvom poluvremenu isključen.

- Šteta što se to dogodilo baš u prvom poluvremenu, ali i to je nogomet, nije mi to bio ni prvi ni posljednji crveni karton. Mislim da bismo slično izgubili i da nisam tada bio isključen. No, sad su i druga vremena, Dinamo nije isti kao tada, više ne ide na europske utakmice samo da bi ih odigrao, ide pobijediti - kaže nam nekadašnji desni bek plavih koji redovito prati Dinamo i drži da nije bez šanse u današnjoj utakmici.

Foto: KIKO HURTADO Partido de Liga de Campeones entre el Sevilla y el Dinamo Zagreb en el Pizjuán. En la imagen, Vietto celebra su gol. Champions League match between Sevilla and Dinamo Zagreb. In this picture, Vietto celebrates his goal./

- Dinamo sad ima drukčiji gard. Ne kažem da će sad u Sevilli sigurno pobijediti, ali šanse za to ima. Pokazao je da se može nositi s velikima, ako je mogao s Tottenhamom, zašto ne bi mogao i sa Sevillom. Objektivno, Sevilla je favorit, vrlo je jaka. Mi koji Dinamo pratimo sa strane, sigurno ćemo uživati, bit će to velika utakmica.

Kako vam se sviđa vaš nasljednik u Dinamu, Stefan Ristovski?

- Super je, znam ga otprije, i on i Moharrami su odlični, nije važno što smo bili konkurenti. Dečki uvijek daju svu svoju energiju, kao i cijela momčad, i baš to davanje cijele momčad velika je Dinamova snaga - zaključio je Stojanović.

I Josip Pivarić vrlo je iskusan, nakon 174 utakmice za plave, igrao je za kijevski Dinamo, a sad je u Lokomotivi. Odigrao je 47 europskih utakmica za zagrebački i još 13 za kijevski Dinamo u Europi.

Između Seville igraju s nama

- Velika je razlika igrati europske utakmice i utakmice HNL-a, to je nebo i zemlja. U Europi uglavnom igrate protiv boljih od sebe, u drukčijem ambijentu, Liga prvaka, pa sad nokaut-faza Europske lige u kojoj je Dinamo, to su drukčije utakmice. I onda u njima idete na glavu, dajete sve i nakon toga nije lako doći u HNL, pa onda za tjedan dana opet u Europu, golema su to pražnjenja - kaže Pivarić.

Sevilla je i danas favorit u igri s plavima, kao što je bila i 2016. godine.

- Uh, tada je bilo strašno teško, sjećam se da smo ostali s igračem manje i da je sijevalo sa svih strana. No, šanse postoje, Sevilla je i sada favorit, igra jako dobro i Dinamu neće biti lako. No, puno je puta pokazao da se može nositi i s najboljima. Meni je bilo najgore igrati nakon tih europskih utakmica, pogotovu kad su nas razbili Juventus ili Bayern. U HNL-u svi u susretima s Dinamom idu na glavu, kao što Dinamo tako igra protiv europskih momčadi.

Sad će biti zgodno za vikend jer će Pivarić s Lokomotivom igrati protiv Dinama baš između dviju utakmica plavih sa Sevillom.

- O da, bit će to jako zanimljivo - zaključio je Pivarić.