VIDEO Bugarski nogometaši doživjeli tešku nesreću, jedan hitno prevezen u bolnicu

Bugarski nogometni reprezentativci su u Gruziji doživjeli tešku prometnu nesreću, u kojoj je 29-godišnji Todor Nedelev prošao s ozbiljnim ozljedama pa je hitno prevezen u bolnicu.

Sve se dogodilo nakon slijetanja u Tbilsiju, gdje je po igrače stigao autobus kako bi ih prevezao do hotela u kojem su smješteni. Zbog brzine i loših uvjeta na cesti, vozač je izgubio kontrolu i počeo naglo kočiti pa se drugi autobus zabio u njega odostraga.

Osim Tedeleva, nogometaša Plvodiva, ostali su neozlijeđeni, ali bili su u vidnom šoku jer situacija je mogla završiti bitno gore. U takvom stanju moraju sutra igrati protiv Gruzije i sigurno im neće biti lako.

#BREAKING The buses of the 🇧🇬 Bulgarian national football team crashed into each other after leaving the airport in Tbilisi.



A Bulgarian player Todor Nedelev was reportedly hospitalized. pic.twitter.com/wSWyCYrFiC