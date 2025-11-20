Fifa je zbog novca izmislila još četiri nezanimljive utakmice prije SP-a

U Zürichu je bio ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine. Doigravanje se igra u ožujku sljedeće utakmice, sve se odlučuje u jednom susetu, dakle, nema uzvrata. Europa kroz ovaj format dobiva još četiri sudionika svjestske nogometne smotre, a reprezentacije su bile raspoređene u četiri jakosne skupine.

I sve se to zna, izvučeni su i parovi, pa će tako igrati:

Italija/Sjeverna Irska – Wales/Bosna i Hercegovina

Ukrajina/Švedska – Poljska/Albanija

Turska/Rumunjska – Slovačka/Kosovo

Danska/Sjeverna Makedonija – Češka/Irska.

I sve bi to bilo u redu, pobjednici u finalu idu na SP, ali, kako to već ide u reklamama, ni to nije sve. Naime, Fifa je iznenadila sve svojom odlukom da će poraženi u polufinalima igrati međusobno. Za što? Baš za ništa. Tako će naši susjedi, primjerice, repezentacija Bosne i Hercegovine u polufinalu tražiti prolaz ususretu s Walesom, ali ako izgubi morat će igrati utakmicu s poraženim iz susreta Italije i Sjeverne Irske. I nikome nije jasno koga bi takva utakmica zanimala, tko bi to išao gledati.

No, Fifa za to ne mari, ona je očito prodala TV prava za određeni broj utakmica i ovako je tu brojku odlučila popuniti, pa ćemo u ožujku gledati četiri utakmice koje nikome, osim Fifi, ne donosi nikakve benefite.