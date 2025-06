Evo tko su mogući protivnici Rijeke, Hajduka i Varaždina u europskim kvalifikacijama

Sutra se održava ždrijeb drugih pretkola Lige prvaka, Europa lige i Konferencijske lige. U kvalifikacijama za Europsku ligu Hrvatska nema predstavnika jer se Dinamo izravno plasirao u skupine, Rijeka čeka suparnika u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a Hajduk i Varaždin čekaju protivnike za Konferencijsku ligu.

Rijeka će biti prva koja će doznati protivnike jer se ždrijeb Lige prvaka u 12 sati. Hrvatski prvak nije nositelj stoga bi mogao dobiti jakog suparnika. Zasad Rijeka ima 16 mogućih protivnika, ali ujutro u 8:30 bit će objavljene podskupine u ždrijebu pa će popis mogućih suparnika biti smanjen.

Mogući protivnici Rijeke:

Kopenhagen (Danska)

Crvena zvezda (Srbija)

Ferencváros (Mađarska)

Maccabi Tel Aviv (Izrael)

Slovan Bratislava (Slovačka)

Qarabag (Azerbajdžan)

Ludogorets Razgrad (Bugarska) / Dinamo Minsk (Bjelorusija)

Dinamo Kijev (Ukrajina)

FCSB (Rumunjska) / Inter Club d’Escaldes (Andora)

Lech Poznań (Poljska)

Olimpija Ljubljana (Slovenija) / Kairat (Kazahstan)

Malmö FF (Švedska) / Iberia 1999 (Gruzija)

Ždrijeb Konferencijske lige održat će se u 14 sati. Hajduk je nositelj, a Varaždin nije, oni će također od 8:30 sati saznati svoje podskupine.

Mogući protivnici Hajduka:

HB Tórshavn (FRO)

Sarajevo (BIH)

Aris Limassol (CYP)

St. Patrick's Athletic (IRL) / Hegelmann (LTU)

La Fiorita (SMR) / Vardar (MKD)

Sutjeska Nikšić (MNE) / Dynamo Brest (BLR)

Hammarby (SWE)

Hibernians (MLT)

AIK (SWE)

Radnički 1923 (SRB)

Novi Pazar (SRB)

Vllaznia (ALB) / Daugavpils (LVA)

Kauno Žalgiris (LTU) / Penybont (WAL)

Žilina (SVK)

Oleksandriya (UKR)

Polissya Zhytomyr (UKR)

Paks (HUN) / CFR Cluj (ROU)

ETO FC Győr (HUN)

Universitatea Cluj (ROU)

Ordabasy (KAZ) / Torpedo Kutaisi (GEO)

Floriana (MLT) / Haverfordwest (WAL)

Levski (BUL) / Hapoel Beer Sheva (ISR)

Koper (SVN) / Željezničar (BIH)

Sabah (AZE) / Celje (SVN)

Zira (AZE)

Dečić (MNE) / Sileks (MKD)

Urartu (ARM) / Neman Grodno (BLR)

Torpedo-BelAZ (BLR) / Rabotnichki (MKD)

Saint Joseph's (GIB) / Cliftonville (NIR)

Dila Gori (GEO) / Racing FC (LUX)

Cherno More (BUL)

Arda Kardzhali (BUL)

Araz-Naxçıvan (AZE)

Ilves (FIN) / Shakhtar Donetsk (UKR)

Zimbru (MDA)

Aktobe (KAZ) / Legia Warszawa (POL)

KA Akureyri (ISL)

Prishtina (KOS) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Dungannon Swifts (NIR)

FK Banga Gargždai (LTU)

Dinamo City (ALB)

UNA Strassen (LUX)

Spaeri (GEO)

Mogući protivnici Varaždina:

AZ Alkmaar (NED)

Rapid Beč (AUT)

Sparta Prag (CZE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Maccabi Haifa (ISR)

Shamrock Rovers (IRL)

Omonia Nicosia (CYP)

Jagiellonia Białystok (POL)

Borac Banja Luka (BIH) / Santa Coloma (AND)

HJK Helsinki (FIN) / NSÍ Runavík (FRO)

Santa Clara (POR)

Astana (KAZ)

Flora Tallinn (EST) / Valur (ISL)

Charleroi (BEL)

KÍ Klaksvík (FRO) / SJK (FIN)

Víkingur Reykjavík (ISL) / Malisheva (KOS)

Riga (LVA)

Maribor (SVN)

AEK Athens (GRE)

Pyunik Yerevan (ARM) / Tre Fiori (SMR)

Petrocub (MDA) / Birkirkara (MLT)

Ballkani (KOS)

DAC 1904 (SVK)

Raków Częstochowa (POL)

Viking (NOR)

Rosenborg (NOR)

Aris Thessaloniki (GRE)

Ararat-Armenia (ARM)

AEK Larnaca (CYP) / Partizan (SRB)

Austria Beč (AUT)

Vaduz (LIE)

Dundee United (SCO)

Häcken (SWE) / Spartak Trnava (SVK)

Larne (NIR) / Auda (LAT)

Paide (EST) / Bruno's Magpies (GIB)

Brøndby (DEN)

F91 Dudelange (LUX) / Atlètic Escaldes (AND)

Silkeborg (DEN)

Lausanne-Sport (SUI)

Puskás Akadémia (HUN)

Partizani Tirana (ALB) / Nõmme Kalju (EST)

Universitatea Craiova (ROU)

Beitar Jerusalem (ISR)