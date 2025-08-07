Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
KONFERENCIJSKA LIGA

Evo gdje uživo pratiti europski okršaj Hajduka. Navijači se imaju čemu nadati

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
07.08.2025.
u 08:30

Prema Transfermarktu, albanska momčad vrijedi 6.80 milijuna eura, što je čak 31,18 milijuna eura manje od ekipe Hajduka

Večeras u 21 sat Hajduk na Poljudu dočekuje albanski Dinamo City u okviru prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je plasman u ovu fazu natjecanja izborio izbacivši azerbejdžansku Ziru. U prvom susretu u Bakuu rezultat je bio 1:1, dok su Splićani u uzvratu nakon produžetaka slavili s 2:1 pred domaćom publikom.

Albansku momčad vodi trener Ilir Daja. Dinamo City je u drugom pretkolu bio uspješniji od Atletic Escaldesa iz Andore. Slavili su u gostima 2:1, dok je domaći ogled završio 1:1. Te dvije utakmice zasad su im jedini službeni nastupi ove sezone, budući da albansko prvenstvo počinje 23. kolovoza.

FOTO/VIDEO Oluja i nevrijeme na Poljudu! Navijači se zabavljaju, a na terenu potop
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
1/16

"Znamo da nas sutra čeka teška utakmica. Ipak, ponekad nas poteškoće čine jačima i pokušat ćemo ih nadvladati. Svakako je Hajduk sutra favorit", izjavio je trener Dinamo Cityja uoči ogleda.

Uz dvije europske utakmice protiv Zire, Hajduk je prošle nedjelje uspješno otvorio i domaće prvenstvo, svladavši Istru 1961 na Poljudu. Trener Gonzalo Garcia za večerašnji susret ponovno može računati na Marka Livaju, dok je u konkurenciji i novo pojačanje Ante Rebić, koji je prošlog tjedna potpisao za splitski klub.

"Moramo odigrati na maksimumu, igrači marljivo rade, može se vidjeti da napredujemo. Jasno im je da je to jedini put. Ni u ligi ni u Europi ne možete misliti da je nešto lako. Ako damo maksimum, trebali bismo biti favoriti, ali teško je reći. Vidjet ćemo na utakmici", rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Televizijski prijenos utakmice možete pratiti putem Hajduk Digital TV-a s početkom u 21 sat. Utakmica u Tirani igrat će se 14. kolovoza u 20.45. Premda kladionicama, Hajduk je značajan favorit za pobjedu u ovome kolu te ne bi trebali imati većih problema s Dinamom. Prema Transfermarktu, albanska momčad vrijedi 6.80 milijuna eura, što je čak 31,18 milijuna eura manje od splitskih bijelih.

Poljud nevrijeme
Ključne riječi
Hajduk Dinamo City Konferencijska liga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još