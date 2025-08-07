Evo gdje uživo pratiti europski okršaj Hajduka. Navijači se imaju čemu nadati

Večeras u 21 sat Hajduk na Poljudu dočekuje albanski Dinamo City u okviru prve utakmice trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je plasman u ovu fazu natjecanja izborio izbacivši azerbejdžansku Ziru. U prvom susretu u Bakuu rezultat je bio 1:1, dok su Splićani u uzvratu nakon produžetaka slavili s 2:1 pred domaćom publikom.

Albansku momčad vodi trener Ilir Daja. Dinamo City je u drugom pretkolu bio uspješniji od Atletic Escaldesa iz Andore. Slavili su u gostima 2:1, dok je domaći ogled završio 1:1. Te dvije utakmice zasad su im jedini službeni nastupi ove sezone, budući da albansko prvenstvo počinje 23. kolovoza.

"Znamo da nas sutra čeka teška utakmica. Ipak, ponekad nas poteškoće čine jačima i pokušat ćemo ih nadvladati. Svakako je Hajduk sutra favorit", izjavio je trener Dinamo Cityja uoči ogleda.

Uz dvije europske utakmice protiv Zire, Hajduk je prošle nedjelje uspješno otvorio i domaće prvenstvo, svladavši Istru 1961 na Poljudu. Trener Gonzalo Garcia za večerašnji susret ponovno može računati na Marka Livaju, dok je u konkurenciji i novo pojačanje Ante Rebić, koji je prošlog tjedna potpisao za splitski klub.

"Moramo odigrati na maksimumu, igrači marljivo rade, može se vidjeti da napredujemo. Jasno im je da je to jedini put. Ni u ligi ni u Europi ne možete misliti da je nešto lako. Ako damo maksimum, trebali bismo biti favoriti, ali teško je reći. Vidjet ćemo na utakmici", rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Televizijski prijenos utakmice možete pratiti putem Hajduk Digital TV-a s početkom u 21 sat. Utakmica u Tirani igrat će se 14. kolovoza u 20.45. Premda kladionicama, Hajduk je značajan favorit za pobjedu u ovome kolu te ne bi trebali imati većih problema s Dinamom. Prema Transfermarktu, albanska momčad vrijedi 6.80 milijuna eura, što je čak 31,18 milijuna eura manje od splitskih bijelih.