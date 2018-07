Engleske legende ljutite na suce: ‘Hrvatsku su pokrali kod prva dva gola’

U finalu SP-a hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Francuza s 2:4. Trikolori su prvi poveli autogolom Mandžukića (18.), nakon što je Griezmann odglumio prekršaj.

Nakon slobodnog udarca koji je izveo sam Griezmann s 20-ak metara lopta je padala na peterac, a Mandžo je glavom skrenuo u mrežu. No ono što su svi primijetili da se Pogba u trenutku upućivanja lopte nalazio u zaleđu.

So Pogba’s clearly offside when the ball’s played & jumps for the header with Mandžukić & others. Why no VAR? #WorldCupFinal #FRACRO pic.twitter.com/ZsiAyTv01A — Jonathan (@thefootball_guy) July 15, 2018

Na društvenim mrežama mnogi su zaključili da su suci u ovom slučaju gadno pogriješili. Isti zaključak izveli su Gary Lineker i Alan Shearer.

Engleske su legende uvjerene da su Hrvati pokradeni kod prvog ali i kod drugog gola.

France lead with an own goal following a dubious freekick decision. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 15, 2018

U 38. minuti Francuzi su zabili drugi gol, Griezmann je zatresao mrežu iz kaznenog udarca nakon što je sudac Pitana pregledao snimku putem VAR-a.

Noooooooo!!!! Can’t give that. Jeez VAR. — Gary Lineker (@GaryLineker) July 15, 2018

Lineker na ovu odluku nije mogao šutjeti: “Neeeeee!!!!!! Ne možeš dati jedanaesterac za ovo. Isuse, VAR.”

It was all going too well! Ridiculous decision 😡 NO NO NO VAR #FRACRO #Worldcup2018Russia — Alan Shearer (@alanshearer) July 15, 2018

S time se složio i Shearer: “Sve je išlo predobro. I onda ova smiješna odluka. Ne, ne, ne VAR.”