Eintracht slavljem protiv Kramarića skočio na četvrto mjesto, Smolčić zamijenio Jakića

Nogometaši Eintrachta svladali su Hoffenheim 4-2 na domaćem terenu, u ogledu 14. kola Bundeslige, čime su skočili na četvrto mjesto ljestvice.

Samo osam minuta je domaćinu trebalo za dva pogotka, strijelci su bili Sow i Kolo Muani, a nakon pola sata igre već je bilo 3-0 nakon što je i Ebimbe svladao gostujućeg vratara Baumanna. No, Hoffenheim se uspio vratiti iz velikog zaostatka i to nakon golova Baumgartnera u 36. minuti te Kabaka u prvoj akciji drugog poluvremena.

No, ukupno sedmu pobjedu u posljednjih osam utakmica, u svim natjecanjima, za Eintracht je potvrdio Lindstrom golom u 56. minuti. Eintracht je time skočio na četvrto mjesto ljestvice, a do 64. minute za domaćina je igrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić. Tada ga je zamijenio Hrvoje Smolčić. Kod Hoffenheima je cijelu utakmicu odigrao Andrej Kramarić.

Tijekom utakmice Jakić je primio neugodan udarac u koljeno, ali je unatoč tome normalno nastavio igru.

Samo dvadeset minuta na terenu je proveo Joško Gvardiol u susretu gdje je njegov Leipzig doma pobijedio Freiburg 3-1. Gvardiol je zadobio teške ozljede na licu (oko, nos) te se čeka liječnički izvještaj o tome koliko će trajati oporavak od svega.

Golove za Leipzig su postigli Simakan, Nkunku i Forsberg iz jedanaesterca, dok je na drugoj strani jedini strijelac bio Kuebler.

U Berlinu su Union i Augsburg odigrali 2-2, s tim da je domaćin dva puta vodio, a oba gola za goste je dao Niederlechner. Schalke je napokon nekoga pobijedio, s 1-0 je pred svojim navijačima svladao Mainz golom Teroddea u 10. minuti, ali je unatoč tome klub iz Gelsenkirchena i dalje posljednji na ljestvici.

Bundesliga, 14. kolo:

Leipzig - Freiburg 3-1 (Simakan 54, Nkunku 56, Forsberg 78-11m / Kuebler 66)

Union Berlin - Augsburg 2-2 (Becker 7, Behrens 22 / Niederlechner 8, 39)

Eintracht - Hoffenheim 4-2 (Sow 6, Kolo Muani 8, Ebimbe 29, Lindstrom 56 / Baumgartner 36, Kabak 46)

Schalke - Mainz 1-0 (Terodde 10)

Koeln - Bayer 1-2 (Schmitz 30 / Amiri 65, Diaby 71)

Utorak:

Bayern - Werder 6-1 (Musiala 6, Gnabry 22, 28, 82, Goretzka 26, Tel 84 / Jung 10)

Bochum - Borussia (M) 2-1 (Antwi-Andjei 7, Hofmann 11 / Plea 62)

Stuttgart - Hertha 2-1 (Guirassy 3, Mavropanos 90+8 / Lukebakio 19)

Wolfsburg - Borussia (D) 2-0 (Van de Ven 6, Nmecha 90+1)

