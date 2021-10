Duvnjak nakon uvjerljive pobjede: Zasluženo smo slavili, ali Zagreb mi se jako sviđa

Njemački Kiel svladao je Zagreb 36:28 (18:15) u četvrtom kolu Lige prvaka, ali trener hrvatskog prvaka Ivica Obrvan ne očajava, dapače.

- Ovo je rukometna tvrđava, ali ne mogu se oteti utisku da smo prvo poluvrijeme odigrali dosta dobro i na kraju otišli s najvećom razlikom - minus tri. Imali smo problem s rotacijama. Kad je Kiel pojačao tempo, imali su šuteve izvana i polukontre, to više nismo mogli pratiti. To je, ipak, u ovom trenutku jedna razina iznad nas. Izgubili smo osam razlike, ali mislim da je realno bilo malo niže. Veći dio utakmice to nije bilo loše, pogotovo prvo poluvrijeme - kazao je Obrvan.

Filip Vistorop je sa šest pogodaka, uz Ivana Čupića, bio jedan od dvojice najboljih strijelaca na utakmici...

- Oni konkuriraju za vrh Europe i ovo što smo odigrali u prvom poluvremenu je stvarno fantastično s naše strane. Međutim, imali smo i par grešaka. Mislim da smo mogli i bolje završiti od tri razlike koliko je bilo. Kiel u ovoj dvorani, pred ovoliko ljudi, igra fantastično.Mi se idemo boriti dalje, čeka nas Elverum. Mislim da možemo pobijediti, odnosno odigrati dobru utakmicu pa što bude. Potrudit ćemo se da bude pozitivno iskustvo - rekao je Vistorop.

Kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak zabio je sedam pogodaka i bez obzira na toliku razliku, vidi potencijal u momčadi Zagreba.

- Prvo poluvrijeme je Zagreb stvarno odigrao odlično, i u napadu i u obrani. Bila je otvorena utakmica. U drugom poluvremenu mislim da smo mi podigli agresivnost, bili smo kompaktiniji u obrani i, naravno, Niklas Landin je u drugom poluvremenu bio fenomenalan. To je ta razlika. Mislim da smo zasluženo pobijedili, ali Zagreb mi se jako sviđa. Možda to izgleda previše, i protiv Aalborga, i protiv nas, i protiv Szegeda, ali još je nova ekipa, još će se njih pitati nešto. Zagreb sada ima jako bitnu utakmicu u Norveškoj. Želim im svu sreću i nadam se da će pobijediti - zaključio je.