Duje Ajduković debitira za Hrvatsku: Za ovo treniram cijeli život

Za ovo treniram cijeli život, kazao je Duje Ajduković, debitant u hrvatskom sastavu u Davis Cupu, pred dvoboje u Splitu koju Hrvatsku čekaju sljedeći tjedan.

"Do sada sam proveo četiri sata na centralnom terenu, a u subotu ću još dva, dva i pol, tako da ću dobro osjetiti uvjete. To je bitno, da što bolje iskoristimo priliku. Mečevi počinju u utorak, velika dvorana će biti zauzeta i do ponedjeljka možemo trenirati ovdje. Teren nije pretjerano brz, ali je odskok nizak. Loptice ostaju niže nego što smo očekivali, ali sve u svemu korektno je“, rekao je Duje.

Ovog tjedna 22-godišnji Ajduković je 212. na pojedinačnoj ATP listi, što mu je najbolji plasman do sada. No važnije od te brojke bit će trenutna forma.

"Zapravo sam dobar. Ovog tjedna sam na ATP Challengeru u Genovi imao, pokazalo se, loš ždrijeb. Igrao sam u prvom kolu protiv Andree Vavassorija, a on je danas u polufinalu. Imao sam tri-četiri break lopte za oduzeti prvi set, nije išlo. Momak je stvarno igrao dobro, servirao nemoguće, tako da rezultat ne pokazuje pravu situaciju, ali forma je odlična“, zaključio je Ajduković.

Osim Ajdukovića, u subotu je trenirao i Borna Gojo, a tijekom idućih treninga pridružit će se i ostali - Dino Prižmić, Mate Pavić i Ivan Dodig.

Prvi susret naše reprezentacije bit će 13. rujna protiv SAD-a, a prijavljeni su Frances Tiafoe (10. na ATP listi), Tommy Paul (14.), Mackenzie McDonald (40.), Austin Krajicek (3. na listi igrača parova) i Rajeev Ram (5.). U ponedjeljak će, međutim, Krajicek biti

vodeći igrač svijeta u konkurenciji parova, a odmah iza njega bit će njegov suigrač na turnirima Ivan Dodig, koji će mu u srijedu stajati s druge strane mreže.

Iz skupine u Splitu plasman na završni turnir u Málagu, koji je na rasporedu u studenom, izborit će dvije najbolje reprezentacije. Osim Hrvatske i SAD-a, sudionici natjecanja na Gripama su Nizozemska i Finska.Hrvatska će prvi susret u skupini odigrati protiv SAD-a 13. rujna, drugi protiv Finske 15. rujna,te treći protiv Nizozemske 17. rujna.

Kako bi sve reprezentacije imale dovoljno prilike za treninge postavljena su ukupno tri igrališta: jedno u velikoj, jedno u maloj dvorani, a jedno na bazenima u Poljudu. Sva četiri sastava imaju zajamčen jednak broj sati na svakom igralištu, a na centralnom terenu će udane kad se igraju mečevi prednost iz razumljivih razloga u dopodnevnim satima imati reprezentacije koje tog dana igraju.