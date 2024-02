Dugo je nosio etiketu zbog incidenta, o njemu su kružile ružne priče: 'Ponovio bih sve što sam radio'

Jedan od vaterpolskih junaka Hrvatske zasigurno je osebujni Jerko Marinić Kragić, ponajbolji igrač barakuda u pohodu na naslov svjetskog prvaka u Dohi. Marinić Kragić jučer je bio glavna zvijezda na dočeku u Splitu, strpljivo se fotografirao s navijačima i dijelio autograme dugo nakon završetka službenog dočeka zlatnih vaterpolista.

32-godišnji Splićanin, koji je odrastao na Skalicama pokraj Poljuda, otvorio je dušu pred kamerom Večernjeg lista i nije skrivao koliko mu osobno znači ovaj veliki uspjeh s reprezentacijom. Njegov put do svjetskog vrha bio je posebno dramatičan, jer 2016. godine našao se među navijačima koje su pritvorili nakon skandala na Euru 2016.godine,kada je skupina navijača u Francuskoj, odnosno St. Etienneu, teren zasula bakljama u znak protesta proti vrhuške HNS-a. Nosio je dugo etiketu 'orjunaša' koju je tvorcima incidenta dodijelila bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ali danas je sve to iza njega.

GALERIJA I Dubrovnik priredio doček vaterpolistima: 'Ovo je nešto neopisivo'

- Nisam napravio baš ništa. Činjenica je da je prekid utakmice izazvan bakljadom, a ja nisam bacio baklju, niti me se za to teretilo. Ali znate kako je bilo tada, u nedostatku informacija mediji napišu nešto, priča se zavrti, i šira javnost te poistovjeti s tim događajem. I to traje...- rekao je tada Marinić-Kragić te tvrdio da nije pripadnik Torcide i da nema ništa protiv HNS-a.

- U životu sam bio na samom dnu zbog nekih navijačkih stvari i mislio sam da mi je karijera došla kraju, ali uz podršku obitelji i prijatelja uspio sam. Danas sam europski i svjetski prvak, čeka me i nastup na Olimpijskim igrama. Nakon svega što sam prošao to je dokaz koliko sam ostao jak u glavi. Mentalno je trebalo puno snage da se izvučem, ali uspio sam. Neću reći da nisam u to vjerovao. Nadao sam se i vjerovao sam da mogu doći do ovoga, uvijek sam htio pokazati ljudima koliko vrijedim i potrudio sam se u životu da to ostvarim. Pokazao sam svima da neke ružne priče koje su kružile o meni nisu istinite, I kada vidim sve ove ljude koji mi čestitaju, svjestan sam da sam napravio nešto dobro u životu. Sve što sam u životu radio bih ponovio, sve bih napravio isto. Moj put bio je malo duži, ali ja ništa nebih mijenjao - poručio je Kragić na dočeku.

VEZANI ČLANCI:

Jerko je trenutno član splitskog Jadrana, a karijeru je započeo u Mornaru, a jedno vrijeme nosio je kapicu talijanskog Posillipa, crnogorskog Jadrana iz Herceg Novog te rumunjske Steaue s kojom je postao nacionalni prvak. U riznici medalja s reprezentacijom ima jedno svjetsko zlato te po jedno europsko zlato i srebro.