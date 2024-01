Državna priznanja za američke legende hrvatskog porijekla

Uvaženi kolega, književnik i publicist iz Jaske, prof. Nino Škrabe, scenarist filma 'Hrvatske sportske legende - 120 godina hrvatskog sporta' Jakova Sedlara (2019.), javio se sa zanimljivim prijedlogom: dodjeli odlikovanja i primjerenih priznanja Billu Belichicku i Nicku Sabanu, velikim američkim trenerima hrvatskog podrijetla koji su ovoga tjedna objavili odlaske u mirovinu.

Bill Belichick (71) i Nick Saban (72) dvojica su najuspješnijih i najslavnijih trenera u povijesti najpopularnijeg američkog sporta, američkog nogometa (football) . Bill Belichick je kao trener čak šest puta osvojio naslov američkog prvaka (Super Bowl, najveći sportski događaj godine) s momčadi New England Patriots. Nick Saban je kao trener također čak sedam puta osvojio naslov američkog sveučilišnog prvaka (National Collegiate Athletic Association - NCAA), šest puta sa Sveučilištem Alabama (University of Alabama) i jednom s Državnim sveučilištem Louisiana (LSU - Louisiana State University).

Bill Belicihick i Nick Saban bliski su prijatelji (o njihovom prijateljstvu i suradnji napisani su i objavljeni mnogi novinski napisi i eseji), a obojica na svakom koraku ističu svoje hrvatsko podrijetlo i svoju ljubav prema domovini svojoj predaka, Hrvatskoj.

Bill Belichick rođen je 16. travnja 1952. u Nashvilleu (Tennessee). Odrastao je u Annapolisu (Maryland), a diplomirao na Sveučilištu Wesleyan (Connecticut). Otac je troje djece. Glavni je trener momčadi New England Patriots koja se natječe u najprestižnijoj američkoj sportskoj ligi (National Football League). Uz trenerske dužnosti obavlja i dužnosti glavnog menadžera kluba. Ostvario je mnoge trenerske rekorde, uključujući i onaj najznačajniji, šest osvojenih naslova prvaka (Super Bowl) kao glavni trener New England Patriotsa, te dva kao pomoćni trener (New York Giants).

Belichick je Patriotse doveo do devet nastupa u Super Bowlu, finalu Američke nacionalne lige i osvojio šest naslova prvaka: 2002., 2004., 2005., 2015., 2017. i 2019 godine. Više puta je proglašen trenerom godine i drži mnoge trenerske rekorde, pored ostalog i 31 ostvarenu pobjedu u doigravanju te 333 pobjede u regularnoj sezoni. Smatraju ga najvećim trenerom u povijesti američkog profesionalnog nogometa.

Otac Billa Belichicka, Steve Belichick (rođen kao Stephen Biličić), igrao je američki nogomet za Detroit Lionse i djelovao 33 godine kao pomoćni trener nogometne momčadi Američke pomorske akademije (United States Naval Academy) u Annapolisu. Roditelji Stevea Belichicka, Billovi djed i baka, Ivan Biličić i Marija (Mary) Barković, u Sjedinjene Države doputovali su 1897. iz Draganića (općina u Karlovačkoj županiji, Jastrebarski dekanat). Nastanili su se u Monessenu blizu Pittsburgha. Obitelj Belichick cijelo vrijeme je održavala bliske odnose s hrvatskom zajednicom u Pennsylvaniji. Kad se Steve Belichick ženio, američke vlasti su ga nagovorile da prezime promijeni iz Biličić u Belichick.

- Jako sam ponosan na moje hrvatsko podrijetlo i hrvatsku tradiciju. Radostan što sam nekoliko puta mogao posjetiti tu prekrasnu zemlju iz koje potječu moji preci – izjavio je svojedobno Bill Belichick, inače dobitnik mnogih američkih nagrada i najviših priznanja.

Nicholas Lou Saban rođen je 31. listopada 1951. u Fairmontu (West Virginia). Odrastao je u Monongahu, gradiću u Zapadnoj Virginiji, a diplomirao je i magistrirao na Državnom sveučilištu Kent (Ohio). Ima dvoje djece. Od 2007. glavni je trener nogometne momčadi Sveučilišta Alabama. Prije toga je bio glavni trener profesionalne nogometne momčadi Miami Dolphins i glavni trener nogometnih momčadi Državnog sveučilišta Louisiana, Državnog sveučilišta Michigan i Sveučilišta Toledo (Ohio). Jedan je od najslavnijih trenera u američkoj sportskoj povijesti, a 1. rujna 2008. pojavio se na naslovnoj stranici časopisa 'Forbes' uz naslov: 'Najmoćniji trener na svijetu'. Kao sveučilišni trener ostvario je čak 292 pobjede. Osvojio je sedam državnih sveučilišnih prvenstava, jedno s momčadi Louisiana State Tigers (2003.) i šest s momčadi Alabama Crimson Tide (2009., 2011., 2012., 2015., 2017., 2020.). Prvi je trener kojem je to uspjelo u modernoj eri i prvi trener kojem je to uspjelo s dvije različite sveučilišne momčadi. Smatraju ga već danas najvećim trenerom američkog nogometa u povijesti sveučilišnog, također je dobitnik mnogih američkih nagrada i najviših priznanja.

Nick Saban potječe iz hrvatske obitelji Šaban koja je u Ameriku stigla iz Like. Njegov otac, Nick stariji, bio je vlasnik benzinske crpke. A Nickov djed Stanko (poslije preimenovan u Stanley) rodom je iz Gospića. Emigrirao je s obitelji u Ameriku kad je imao 13 godina (1908.). U Americi se oženio Hrvaticom Anom Mihalić i s njom imao četvero djece. Djed Stanko Šaban Hrvatsku je posjetio samo jednom, 1955. godine, a umro je u Sjedinjenim Državama 1971. godine. I Nick Saban je nekoliko put posjetio Hrvatsku i oduševio se ljepotom kraja iz kojeg su došli njegovi preci. Njegov najbolji prijatelj je Bill

Belichick, koji je jednom na konferenciji za tisak izjavio:

- Pogledajte Nicka Sabana i mene. Dvojica uspješnih Hrvata u najpopularnijem američkom sportu. Morate priznati da se to ne viđa svaki dan.

- Dodjela odgovarajućeg hrvatskog odlikovanja i primjerenog priznanja Billu Belichicku i Nicku Sabanu, dvojici najvećih živućih trenera američkog sporta, donijela bi radost ne samo njima dvojici, nego i brojnoj hrvatskoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama.

Javna dodjela tih priznanja znatno bi ojačala i renome Republike Hrvatske u najmoćnijoj državi svijeta, s kojom nas veže čvrsto prijateljstvo i savezništvo te brojne spone i u prošlosti i u sadašnjosti - obrazložio je svoj prijedlog Nino Škrabe.

