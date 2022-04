Drugoligaški srpski klub spasio Split od ispadanja iz Prve ABA lige

Ukoliko si novo vodstvo Cibone ne "zabije autogol" i ovo ljeto ne izađe iz regionalne lige, Hrvatska će i sljedeće sezone imati tri kluba u Prvoj ABA ligi. Bit će to Cibona, Zadar i Split koji, premda je pretposljednji na tablici, neće morati razigravati za ostanak.

A žuti bi to morali činiti da se u finale Druge lige nije plasirao srpski klub, no dogodilo se upravo to za što su Splićani ovih dana navijali. Zlatibor je u polufinalu pobijedio Borac iz Banja Luke i tako doveo do situacije po kojoj se aktivira stavka propozicija lige koje kažu da iz niti iz jedne zemlje čiji klubovi čine ABA ligu Prvu ligu ne može igrati šest klubova. A Srbija ih trenutno ima pet.

I zato će Zlatibor, kako najbolji srpski klub u Drugoj ligi razigravati s najslabije plasiranim srpskim klubom u Prvoj ligi, a ovog časa se ne zna hoće li go biti Mega (16-9) i Borac iz Čačka (15-8).

Bez obzira na ove dobre vijesti, Splićani zasad pušu na hladno i to će činiti sve dok ne dobiju službenu informaciju iz ureda ABA lige. A u njoj očekuju i obavijest o tome moraju li, forme radi, igrati sa doprvakom Druge lige ako to bude Zlatibor.

S plasmanom Zlatibora u finale postalo je jasno da će pobjednik drugog polufinala izravno postati prvoligašem, a to je skopski MZT, domaćin drugoligaškog doigravanja, koji je pobijedio Široki (75:71) predvođen hrvatskim trenerom Danijelom Jusupom. Makedonsku momčad u Prvu ABA ligu uveo je Aleksandar Petrović, ali ne poznati hrvatski trener, nego istoimeni makedonski stručnjak.

A on je kod 73:68, 51 sekundu prije kraja, zamolio svoje navijače da više ništa ne bacaju na teren jer je, nakon što je na njemu načinjen prekršaj za tri bacanja, Luka Božić pogođen nekim manjim predmetom u glavu. Nakon što taj dio tribine ipak nije ispražnjen, a u ovakovim situacijama to bi trebalo, Božić je pogodio sva tri bacanja, Široki se obranio ali je Ivanov blokiran na ziceru (za produžetak) pa su domaćini slavili pobjedu (75:71) i ulazak u finale a s time i u Prvu ligu.