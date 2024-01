Drama na letu, nogometaši pali u nesvijest! Izbornik: Svi smo mogli biti mrtvi!

Nogometaši Gambije krenuli su avionom za Obalu Bjelokosti, u kojoj će od sljedećeg tjedna sudjelovati na Afričkom kupu nacija, ali doživjeli su pravu dramu u letu.

Naime, samo devet minuta nakon polijetanja iz glavnoga grada nekoliko igrača i ostalih putnika naglo je zaspalo, a neki su izgubili svijest. Nastala je panika među putnicima, a pilot je pravodobno reagirao i sve spasio. Okrenuo je avion i vrati na pistu jer je shvatio da u zrakoplovu nema dovoljno kisika i da putnici gube svijest jer ne mogu normalno disati.

Utvrđeno je da u zrakoplovu nije dobro radio sustav opskrbe kabine kisikom, a u zraku je bila opasna količina kobnog ugljikovog dioksida. Dodajmo da je među igračima Gambije bio je i bivši Hajdukov igrač Hamza Barry.

🚨🇬🇲 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚! An incident occurred during Gambia’s flight to AFCON - several of them fainted due to a lack of oxygen on the plane. The reason: the size of the plane. ✈️



Two of the national team players are still in shock following this traumatic experience.



The plane… pic.twitter.com/IlYoLHov3o