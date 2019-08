Donosimo što četvrtak znači za hrvatske nogometaše, Kovača, Olma!

Engleska u četvrtak u 18 sati po našem vremenu zatvara ulazne transfere u svoje klubove. To znači da više neće smjeti dovoditi nove igrače, ali treba imati na umu da im neće biti zabranjeno prodavati ih.

Iz njihovih će klubova drugi smjeti kupovati igrače sve dok traju prijelazni rokovi u njihovim ligama, međutim, ne očekujte da će Englezi prodavati svoje adute poslije spomenutog roka, pogotovo ne oni klubovi koji se vide u utrci za naslov ili traže put prema Ligi prvaka.

Šanse za takvo što svode se smo na teoriju, pa ako, primjerice, Pep Guardiola sljedećih sati ne dobije adekvatnu zamjenu za Leroya Sanea, teško da će Nijemac završiti u Bayernu ovog ljeta.

Naravno, na portalu Večernjeg lista pratit ćemo sva važnija zbivanja, a sada u nastavku pročitajte kakvi su sve scenariji mogući, gdje bi od četvrtka do kraja kolovoza mogli završiti pojedini hrvatski nogometaši.

Luka Modrić

Želja kapetana hrvatske reprezentacije jest ostati u Realu, to je savršeno jasno. Međutim, talijanski mediji uporno ga vežu uz Milan, pa će u četvrtak trebati obratiti pozornost na eventualni dolazak Paula Pogbe u Madrid.

Dođe li Francuz doista, pa uz njega i Donny van de Beek u nastavku kolovoza, otvorit će se kakav-takav prostor da Modrić ipak ode prema Italiji, u klub u koji ga doziva Zvonimir Boban.

Ivan Rakitić

Slična priča kao i s Modrićem. Ivan silno želi ostati u Barceloni, ali tamo trenutačno u veznom redu vlada gužva i u upravi kluba žele se nekoga riješiti. Dva su engleska kluba iskazala interes za Rakitićem, Everton i Manchester United.

Moguće je da će ga pokušati u posljednji trenutak dozvati na Otok, pogotovo ako Manchester popusti i proda Pogbu Realu. Doduše, Rakitića silno žele još i PSG te Inter, nije to nikakva tajna.

Mario Mandžukić

Engleski su mediji otišli toliko daleko da vjeruju kako je to praktički gotova stvar, da su dogovoreni čak i detalji ugovora.

Je li to istina ili se Mandžo ostaje boriti za svoje mjesto u Juventusu, doznat ćemo do spomenutih 18 sati.

Dejan Lovren

Želi ga Roma, očito daleko više nego Jürgen Klopp. Također se čeka rasplet te situacije.

Ante Rebić

Rebićevu sudbinu također bi mogla odrediti zbivanja u Manchester Unitedu. No, za razliku od Modrića i Rakitića, Splićanina se ne tiče što će se dogoditi s Pogbom. Ključ u njegovoj priči jest Romelu Lukaku.

Ne uspije li Inter dovesti Belgijca, premda ovaj silom pokušava pobjeći iz kluba, Talijani pišu da uprava Rebića vidi kao alternativu.

Ivan Perišić

Više puta u talijanskim medijima ovih dana ponovljeno je da ga novi trener Antonio Conte nema u svojim planovima.

Ako je to istina, ne bi smjelo začuditi ako se i on u četvrtak nađe u Engleskoj. Koketirao je s tamošnjim klubovima i prije, i to vrlo otvoreno, a najviše ga se vezalo uz Manchester United i Arsenal.

Niko Kovač

Jasno, Niko više nije nogometaš, danas kao trener vodi Bayern, ali ga je također važno spomenuti u ovom tekstu. Manchester City još mu nije prodao Leroya Sanea, a ako se to ne dogodi do isteka roka, najvjerojatnije i neće. A takav bi scenarij ostavio Bayern i Kovača u velikim problemima.

Dani Olmo

Nije Dani Olmo, naravno, preko noći postao Hrvat, ali ovdašnju javnost silno zanima i njegova sudbina.

Spominjalo se da ga žele Wolverhampton i Tottenham, no londonski je klub u posljednji trenutak poslao Juventusu ponudu za Paula Dybalu.

I dok Olma Wolverhampton vjerojatno ne zanima, Tottenham je sasvim druga priča jer igra Ligu prvaka, što je mladome Španjolcu osobito važno.

Izjalovi li se Tottenhamu posao s torinskim klubom, tko kaže da u Maksimir neće u posljednji trenutak sletjeti bogata ponuda? Novac Spursima nije problem.