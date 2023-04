Donna Vekić napušta Madrid nakon samo jednog meča

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić svoj je nastup na WTA turniru iz serije "masters 1000" u Madridu okončala već nakon jednog meča, bolja od nje je u susretu 2. kola bila Španjolka Rebeka Masarova sa 6:1, 7:6 (5) nakon sat i pol igre.

Prvi set trajao je samo 25 minuta i pripao je Masarovoj sa 6:1. Vekić je previše griješila, u svom prvom servis-gemu je napravila dvije servis pogreške i praktički poklonila suparnici "break" prednosti, a s lošom igrom je nastavila i u kasnijoj faze te dionice meča pa je Masarova novim "breakom" za 5:1 osigurala prvi set.

Niti drugi set nije krenuo obećavajuće, Masarova je vrlo brzo povela s 2:0, no onda se Vekić "probudila", nanizala je pet gemova zaredom i stigla u dobitnu poziciju za poravnanje. Pri vodstvu 5:3 Vekić je imala i servis te dvije vezane set-lopte, no tada je faza njezine dobre igre stigla kraju. U sljedeća četiri poena napravila dvije servis pogreške vratila Masarovu u igru. No, niti tu nije bio kraj propuštenim prilikama Osječanke, u sljedećem gemu je imala nove dvije set-lopte, ovoga puta na servis Masarove, no tada je težila atraktivnoj završnici koja se nije pokazala dobrom odlukom.

I u "tie-breaku" drugog seta Vekić je bila blizu, povela je s 5.2 te imala dva servisa, ali je izgubila oba, a zatim je Masarova s dva osvojena poena na svoj servis stigla do prve meč-lopte koju je i iskoristila nakon još jedne neprisiljene pogreške Vekić.

