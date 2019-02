Donna Vekić: Malo ću uživati i proslaviti ulazak u polufinale

Donna Vekić je u polufinalu WTA turnira u St. Peterburgu! Za tenisačicu koja je već osvojila dva turnira (Kuala Lumpur 2014. i Nottingham 2017.) i još četiri puta bila u finalu to ne može biti najveći uspjeh, ali pobjeda kojom je došla do polufinala svakako je najvrednija. Jer Donna je u četvrtfinalu svladala drugu tenisačicu svijeta i finalisticu Australian Opena Petru Kvitovu, i to sa 6:4, 6:1 (natjeravši je na 42 pogreške), nakon 84 minute igre (iskoristila je drugu meč-loptu).

Peta pobjeda nad Top 10

Možda je Čehinja bila malo umorna, ali to ne umanjuje pobjedu 22-godišnje Osječanke, koju bismo mogli nazvati i senzacionalnom da ne znamo o kakvom se potencijalu naše mlade tenisačice radi. Donna je već imala četiri pobjede nad igračicama iz Top 10 – nad Stephens kad je bila četvrta i deveta na WTA listi te nad Garcijom (4.) prošle i nad Bertens (9.) ove godine – a sada je pridodala i petu, najveću pobjedu, nad drugom tenisačicom svijeta. Vekić je tako, trećom pobjedom nad igračicama iz Top 5, uzvratila Kvitovoj za poraz koji datira još iz 2014. godine kada je u Miamiju šest godina starija Čehinja bila bolja sa 6:4, 6:3.

Osim što je osigurala novčanu nagradu od 40.360 USD, Donna je ulaskom u polufinale zaradila i 185 WTA bodova koji će joj u ponedjeljak omogućiti najbolji plasman karijere. Na ovotjednoj listi je 30., najbolji plasman dosad joj je 29. mjesto, a sad stiže na 27. poziciju.

Naravno, tu ne mora biti kraj, izbacivanjem prve nositeljice turnira i braniteljice naslova, kao i dvostruke wimbledonske pobjednice, naša najbolja tenisačica dokazala je da je u sjajnoj formi, da se može nositi i s najboljim igračicama svijeta te da u Sankt Peterburgu može aspirirati i na osvajanje naslova. Plasmanom u finale stigla bi do 25. pozicije, a eventualnim osvajanjem trofeja dogurala bi čak do 23. mjesta!

I Darija Jurak u polufinalu

A u gradu na Nevi mlada Osječanka dosad i nije imala puno uspjeha: lani je ispala već u prvom kolu (poraz od Siniakove), a godinu prije je kao tzv. sretna gubitnica na glavnom turniru pobijedila Ostapenko, tada 33. na svijetu (danas 22.), ali je odmah potom poražena od Cibulkove, tada pete tenisačice svijeta.

– Sretna sam zbog ulaska u polufinale. Uživat ću i proslaviti, ali samo malo, jer znam da me već u subotu čeka novi težak meč – poručila je Osječanka koju u svakom slučaju očekuje jedna Ruskinja.

Donnin uspjeh u Rusiji veliko je ohrabrenje i za našu reprezentaciju koju sljedeći tjedan očekuje zonski turnir Fed kupa u britanskom gradu Bathu (pokraj Bristola). Posebno stoga što dobro ide još jednoj našoj reprezentativki. U polufinale je, ali u tajlandskom gradu Hua Hinu i u konkurenciji parova, ušla i Darija Jurak. Ona i Kineskinja Han u četvrtfinalu su bile bolje od njemačko-španjolske kombinacije Barthel/Sorribes Tormo sa 6:4, 1:6, 10:6.