'Dolazi velika vijest za Hrgovića. Život će mu se potpuno promijeniti kada postane svjetski prvak'

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović pobjedom nad Kinezom Zhileijem Zhangom u kolovozu 2022. postao je obavezni izazivač za IBF-ovu titulu teške kategorije. Hrvatski boksač je nakon toga savladao i Demseya McKeana te Marka De Morija, no nikako nije uspio doći do borbe za naslov prvaka. Međutim, prema riječima njegova menadžera Keitha Connollyja, to će se uskoro promijeniti i imat će veliku priliku za uzeti pojas.

GALERIJA Hrgovića uskoro očekuje meč karijere

- Stiže velika vijest u idućih tjedan i pol, imat će veliku borbu i postati prvak tijekom ove godine. Vidjet ćete o čemu se radi, stižu ogromne vijesti. Ima odličnu bradu, snažnu desnu ruku i volju za pobjedom, što je možda i najvažnije. Njegova desnica je puno opasnija no što ljudi misle. Bit će zanimljivo vidjeti što će se dogoditi kad njome pogodi boksače poput Anthonyja Joshue, Daniela Duboisa ili Tysona Furyja - rekao je Connoly za Tru School Sports.

- Ovo će biti velika godina za Hrgovića, stiže velika objava, njegov će se život promijeniti u narednim mjesecima. Bit ću šokiran ako do kraja ove godine ne bude imao pojas prvaka oko struka. Naravno, govorimo o pojasu IBF-a, koji mislim da će osvojiti narednih mjeseci - poručio je Hrgovićev menadžer.

Ranije se pisalo se da će se Hrgović 1. lipnja u Saudijskoj Arabiji boriti protiv britanskog boksača Daniela Duboisa, što je izjavio trener hrvatskog teškaša Ronnie Shields. Iste informacije je ubrzo potvrdio ugledni boksački novinar Dan Rafael koji tvrdi da će to biti borba za IBF pojas.