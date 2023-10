Đoković sudjelovao u dodjeli Zlatnih lopti: 'Iz Srbije sam i navijam za Crvenu zvezdu'

Srpski as i najtrofejniji tenisač svijeta, Novak Đoković, nije samo bio pozvan kao gost na dodjelu ovogodišnje Zlatne lopte , već je i sudjelovao u svečanosti. S podija je pročitao ime Aitane Bonmatí, ovogodišnje dobitnice nagrade za najbolju nogometašicu svijeta u prošloj sezoni.

Na pozornici je pričao o nogometu i rekao kako ga je trenirao do desete godine paralelno s tenisom. Nakon toga se odlučio za tenis, očito dobar odabir, ali nastavio je pratiti nogomet i ostao obožavatelj sporta. Pitali su ga i za koga navija.

"Iz Srbije sam i navijam za Crvenu zvezdu. To je za mene, bez sumnje, klub broj jedan. To je momčad koja je 1991. godine bila prvak Europe. Navijač sam i Milana. To su dva kluba koja su mi u srcu", rekao je Đoković koji se u Parizu sprema za posljednji Masters 1000 turnir ove godine.

