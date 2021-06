Đoković izazvao raskol u tenisu: Inspirira me Hrvat!; Federer i Nadal mu se usprotivili

Nekoliko sam godina bio predsjednik Savjeta igrača pri ATP-u. Probali smo nešto promijeniti na konvencionalan način, ali nije išlo. Sada želimo na ovaj nekonvencionalni način, utemeljenjem nove udruge, postići nešto više za igrače i to ne samo za one najbolje. Ništa nije zajamčeno, novi smo, mladi, učimo. Voljeli bismo imati što više igrača, da nas podrže i prepoznaju važnost zbog koje je PTPA utemeljen. Inspiriran sam mnogim igračima u prošlosti, kao što je Niki Pilić koji je bio jedan od utemeljitelja ATP-a, a kasnije moj trener. On je govorio da moramo biti složni i da odnose učinimo korektnijim - poručio je iz Londona Novak Đoković na posebnoj online konferenciji za novinare na kojoj su on i Vasek Pospišil predstavili novu Udrugu teniskih profesionalaca PTPA koja je iznikla na nezadovoljstvu odnosima u ATP-u.

PTPA (Professional Tennis Players Association) pokrenuta je 2020. na US Openu, a odnosi između dviju organizacija pogoršali su se u ožujku ove godine kada se Pospišil, jedan od utemeljitelja, požalio da je "predsjednik ATP-a Andrea Gaudenzi urlao na njega sat i pol na sastanku prije turnira".

Sada je PTPA dobila i izvršnog direktora Adama Larryja, koji je radio u udruženju igrača hokejaške NHL lige, a ekipirana je i na ostalim pozicijama, pa su tako odnosi s javnošću povjereni spisateljici i televizijskoj producentici Carrie Cecil.

Iako Đoković i Pospišil tvrde da im prilaze mnogi igrači, zasad ne iznose njihova imena. Poznato je da su im neki dali načelnu podršku, a među njima su Serena Williams i Denis Šapovalov, no Roger Federer i Rafael Nadal bili su izričito protiv.

Kevin Anderson je pak u ime Savjeta igrača u ATP-u izjavio da nikakva suradnja između ATP-a i PTPA nije moguća.

- Nova organizacija dijeli igrače i fragmentira naš sport. Tu podijeljenost su vodeći stručnjaci identificirali kao najveću prijetnju za potencijalni rast tenisa - istaknuo je Anderson.

Iako se PTPA služeno ne naziva sindikatom, mnogi ga doživljavaju na taj način. A čini se da ni Đoković i Pospišil nemaju ništa protiv. Podsjetimo, Đoković i Pospišil su ATP-ov Savjet igrača napustili u rujnu prošle godine i potom utemeljili svoj PTPA.

