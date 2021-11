Đoković ga skinuo s trona, a on kaže: Novak je najveći svih vremena

Kad su u pitanju rasprave tko je najbolji tenisač svih vremena legendarni Amerikanac Pete Sampras smatra da je to Srbin Novak Đoković.

Đoković, Roger Federer i Rafa Nadal poravnati su po broju osvojenih Grand Slam turnira, sva trojica ih imaju po 20. No, Đoković je nedavno osigurao da će sedmu godinu završiti kao prvi tenisač svijeta. Dosad je po tome bio izjednačen sa svojim idolom Samprasom, koji je šest puta završio sezonu kao broj jedan.

"To što je sedam godina završio kao broj sada mu vjerojatno izgleda kao bonus za sve Grand Slam naslove. No, mislim da će to više cijeniti kada bude stariji. On je to ostvario u vrijeme dok su mu suparnici dva velikana Federer i Nadal, a i sa novim generacijama igrača se odlično nosi", rekao je Sampras za internetski portal ATP Toura.

"Ono što je Đoković napravio u posljednjih deset godina - osvajao Grand Slamove, bio je dosljedan, sedam puta završio godinu na broju jedan, to je za mene jasan znak da je on najveći svih vremena. Mislim da više nećete vidjeti da netko sedam puta završi godinu kao prvi tenisač svijeta", rekao je Sampras, koji je u mirovinu otišao 2002. osvojivši 14 Grand Slam turnira.