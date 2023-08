Dinamov težak raspored: Jakirović dobio i Kačavendu na posudbu do siječnja

Prvu od četiri ključne utakmice Dinamo je odlično odradio, u prvoj utakmici play offa Europske lige pobijedio je prašku Spartu i odškrinuo vrata Europske lige u čijoj bi skupini sigurno bio ravnopravniji nego u Ligi prvaka. Doduše, ispadanjem od AEK-a plavi su se oprostili od znatne količine novca, u Europskoj ligi mogu zaraditi i 15 milijuna eura manje.

Rijeka, Sparta pa Osijek

No, nije Europa jedini izazov za Dinamo i novog trenera Sergeja Jakirovića, ima još tri 'paklene' utakmice do reprezentativne stanke, već u nedjelju u Maksimir stiže Rijeka, onda ide na uzvrat u Prag te potom na gostovanje u Osijek. I sve te tri utakmice trebao bi dobiti iako onu u Pragu i ne mora, važno je da mu tih 3:1 iz Zagreba bude dovoljno za prolaz u ždrijeb skupina Europske lige. Rijeku i Osijek mora dobiti koliko je god to u sportu nezgodno reći. Naime, plavi su u prvenstvu već prosuli pet bodova nezasluženim porazom, ali ipak porazom, od Hajduka, a onda protiv Gorice i trenera Sopića odigrali 0:0. I sad Sopić dolazi kao trener Rijeke u Maksimir, mogao bi postati 'krvnik' plavima uzme li novi plijen u Maksimiru. Da ne bi bilo novog bodovnog zaostatka za Hajdukom, bit će nužna i pobjeda u Osijeku, na prvom plavom dolasku na novi stadion.

U tom teškom rasporedu Sergej Jakirović mora raditi i na igri, u momčad usaditi svoje planove igre, usaditi joj svoje ideje, a to nije lako s obzirom na to da su treninzi između tih utakmica uglavnom namijenjeni oporavku igrača. Uz to, u Dinamu više nema Livakovića, Šutala i Ivanušeca, nositelja igre plavih. Valjda je sudbina htjela da Livaković i Šutalo odigraju fenomenalne partije u Ateni pa odu iz Maksimira u Istanbul i Amsterdam, da Ivanušec zabije za plave Sparti pa ode u Feyenoord. Jakirović se samo može nadati da protiv Rijeke, Sparte i Osijeka neće zabiti i Petković pa da se i on oprosti.

VEZANI ČLANCI

Jasno je da bi Jakirović rado gledao pogotke svog napadača, ali ne bi volio ostati bez njega, barem dok se ne nađe netko tko bi ga mogao zamijeniti.

– Bruno je moj Metkovac, mi smo izuzetno povezani. Dobio je kapetansku traku. Važni su mi i Stefan Ristovski i Josip Mišić. Oni su senatori. Nadam se da će Bruno ostati. Mislim da će ostati i nastaviti voditi ovu momčad – ustvrdio je Jakirović nakon utakmice.

Pitanje napadača najsloženije je u Dinamu, Nevistić je mirno odradio svoju prvu veliku utakmicu na golu Dinama, Perić i Ristovski bili su dobri na stoperima, ušao je i Boško Šutalo, za rotaciju tu je i Bernauer. Jakirović je odmah dao priliku Luki Stojkoviću, koji je u utorak stigao u Dinamo i 'pokazao' se već u četvrtak. Dečko je veliki potencijal i mogao bi brzo postati pravo pojačanje za plave. Od jučer je za Dinamo registriran i Lukas Kačavenda, samo to još Dinamo nije službeno objavio, već bi to trebao učiniti danas. No, Kačavenda stiže na posudbu od sredine siječnja sljedeće godine.

Imao je tešku operaciju, na liječničkom pregledu kod plavih ustanovljeni su mogući problemi u budućnosti, lakše se ozlijedio na prošloj utakmici s Lokomotivom i zato dolazi prvo na posudbu, pa bude li sve u redu, i on će za oko tri milijuna eura, kao Stojković, postati stalni član Dinama.

Jakiroviću se tako ispunjavaju želje, poželio je još jednog stopera (očito ni on ne vidi puno u Bernaueru i Perkoviću), veznog (kojeg dobiva u Kačavendi) i napadača. E s napadačem će biti malo teže. Doduše, Jakirović je rekao da će mu napadač trebati ako Petković ode, a kako ima nade da ostane, onda problema neće biti. Dogodi li se ipak Petkovićev odlazak, onda će Jakirović i Dario Šimić morati po novo rješenje jer Drmić, kojem također istječe ugovor sljedećeg ljeta, i Emreli nisu dovoljni.

Osijek je odbio ponudu za Ramona Miereza od tri milijuna eura uz još nekog igrača Dinama u zamjenu (spominjao se Mauro Perković), k tome su na Pampasu ustvrdili da Mierez nije na prodaju do zime, ali Dinamo još nije odustao od napadača Osijeka, Brazilac bi bio prava zamjena za Petkovića iako i to treba uzeti s oprezom, pa i Drmić je stigao s reputacijom sjajnog strijelca pa se nije naigrao u Dinamu. No, Mierez je igrač koji bi sigurno bio za prvih jedanaest, što je Jakirović i želio.

Dinamo je propustio zimus dovesti Belju, ovog ljeta i Žana Vipotnika iz Maribora, Frigan je bio preskup, sve su to igrači koji bi se mogli pokazati kao pojačanja, ali to bi morali dokazati, ni za jednog od njih ne može se reći da je odmah pravo pojačanje. Da se ne zavaravamo, svi igrači koje Dinamo dovodi u startu su potencijalna pojačanja jer Dinamo pravo pojačanje ne može kupiti. Ne može prodati Šutala za 20 milijuna i dovesti novog stoper za toliki novac, ne može za 10 milijuna kupiti novog Ivanušeca jer takav ili ne postoji ili košta pet puta više od Ivanušeca.

VEZANI ČLANCI

Još rade na Mierezu

Dinamo je, bez obzira na turbulencije i smjenu Bišćana, dosad napravio dobar posao, maksimalno je zadržao momčad na okupu do trećeg pretkola Lige prvaka, doveo potentne igrače.

Uza sve pohvale koje je zaslužio Sergej Jakirović za vođenje svoje prve utakmice, treba spomenuti i Bišćana. Spočitavali su mu da mu momčad fizički nije spremna, a sad se pokazalo da to nije točno, plavi su bili spremni za svih 90 minuta, a to je zasluga Bišćanova stožer. Jedino što je Jakirović prepoznao kad bi moglo doći do energetskog pada i već nakon sat vremena krenuo s izmjenama, dobio je novu energiju s klupe. Tu je Bišćan griješio, nije vidio da ima rješenja na klupi i još je tim dečkima koji su čekali svoju šansu posredno ili neposredno 'govorio' da nemaju potrebnu kvalitetu. Jakirović je pokazao da imaju, a ako je tako, onda će plavi i dalje biti jako dobri, bez obzira na odlaske najboljih. Već za nedjelju i sraz sa 'svojom' Rijekom trener Jakirović najavio je određene rotacije u momčadi pa će neki dobiti i više minuta nego protiv Sparte.

VIDEO Damir Mišković poručio: Neću doći u Dinamovu ložu, idem s Armadom na južnu tribinu!