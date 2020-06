Dinamo u subotu pobjedom u Gorici može proslaviti novi naslov prvaka

Dinamo je uspio pobijediti Slaven Belupo u zanimljivoj utakmici u kojoj je bilo svega, krasnih udaraca, pogodaka, preokreta, a onda su plavi u samoj završnici ipak došli do 3:2 pobjede.

Susret je počeo minutom šutnje za preminule legende Dinama Davora Brauna i Čedu Jovićevića, oca današnjeg trener Dinama Igora.

S tri nova boda Dinamo je napravio novi veliki korak ka naslovu prvaka, momčadi iz Maksimira sad fali samo još jedna pobjeda, već u subotu bi pobjedom u Gorici mogli slaviti novi trofej, bez obzira na rezultate ostalih klubova.

Nogomet se vratio u Maksimir, uz ograničeni broj gledatelja, uz to što je istočna tribina nakon potresa zatvorena, zaigrao je Dinamo ovdje službenu utakmicu nakon stotinu dana. I bila je to prva službena utakmica trenera Igora Jovićevića u Maksimiru.

Ispunjen dječački san

– Sigurno je bilo emotivno za mene, ispunjenje dječačkog sna je izaći na svoj Maksimir i pred svojim navijačima osvojiti tri boda – kazao je Jovićević.

Igor Jovićević je unio neke promjene, u momčad se vratio Theophile dok je Dilaver bio na klupi. K tome, zbog crvenog kartona Nikole More u prvih 11 je stavio Bartola Franjića kojem je to bio debi za prvu momčad, a na klupi je ostavio Ademija, pa i Điru koji je dosad uglavnom bio zamjena za Moru na zadnjem veznom.

U veznom redu su bili Gojak i Ivanušec. Plavi su tražili pobjedu nakon što su u prošlom kolu poraženi od Lokomotive, i već nakon malo više od deset minuta zatresao je Kadzior mrežu gostiju, ali je bio u zaleđu. Uzvratio je Slaven Belupo velikom prigodom, no Krstanovića je uspio nekako blokirati Gvardiol.

Dinamo je poveo u 23. minuti, krenuo je u polukontru s tri igrača na trojicu suparničkih, Petković je povukao 40 metara, prošao jednog igrača i poslužio Kadziora koji je desnom, svojom slabijom nogom, pogodio za 1:0. S druge je strane zaprijetio Mateus Lima, izborio se pored Gvardiola za dobru poziciju, no Livaković je obranio.

Dinamo je svoju prednost povećao nakon čudesnog udarca Kadziora, opalio je s 25 metara, ali je vratar Ježina sjajno skrenuo loptu u prečku, no odbila se do Ivanušeca koji je lako poentirao. Prije odlaska na odmor plavi su se i treći put upisali u strijelce, no ono što nije dobro za njih je što je Theophile pogodio svoju mrežu. Krasno je prošao Lulić, ubacio, a Theophile je u pokušaju da spriječi Limu matirao Livakovića.

Rasterećeni Slaven Belupo izgledao je prilično dobro, Koprivničani nemaju nekakvih rezultatskih imperativa i u Zagreb su došli igrati nogomet, nisu razmišljali samo o obrani. I to su ponovno pokazali početkom nastavka kada su stigli do izjednačenja. Glavčić proigrao Limu koji je pored Theophilea uspio pucati i svladati Livakovića.

Lima žali za promašajem

Nisu plavi nakon toga igrali dobro, pa su 15-ak minuta prije kraja sa zapadne tribine stigli i prvi zvižduci. No, na kraju su plavi ipak slavili, u 90. minuti Antonio Marin ubacio je loptu iz kuta, najviše je skočio Bruno Petković i glavom pogodio za 3:2 pobjedu iako je i nakon toga hrabri Belupo mogao do boda, Lima je imao zicer u posljednjoj minuti sudačke nadoknade.

- U globalu smo zasluženo pobijedili u ovoj teškoj utakmici koju smo dobro počeli, s kontrolom igre, s dva postignuta pogotka, uz još neke situacije da to i povećamo. Taj primljeni pogodak nas je poremetio, trajalo je takvo stanje i dio drugog poluvremena, pao je ritam, bilo je grešaka, linije su nam bile malo razvučene. Igra će biti sigurno bolja kad još uhvatimo ritam koji je opet pao u drugom poluvremenu, fizički još nismo na pravoj razini, pa se to onda osjeti i na taktici i na tehnici – rekao je Igor Jovićević, trener zagrebačkog Dinama.

DINAMO - SLAVEN 3:2

ZAGREB - Stadion Maksimir. Gledatelja: 1682. Sudac: Dario Kulušić (Šibenik) 6.

Dinamo: Livaković 6 – Moharrami 6, Theophile 5, Gvardiol 6, Leovac 6 – Franjić 6 (od 69. Đira 6) – Kadzior 7 (od 87. Ćuže -), Gojak 5.5 (od 56. Ademi 6), Ivanušec 6.5 (od 87. Kulenović -), Oršić 5.5 (od 69. Marin 6.5)– Petković 7.5. Trener: Igor Jovićević.

Slaven Belupo: Ježina 6 – Božić 6, Paracki 6, Soldo 6 – Bogojević 6, Lulić 6 (od 60. Jeffren 6), Bačelić-Grgić 6 (od 69. Brković 6), Glavčić 6.5, Goda 6 – Lima 7, Krstanović 6.5 (od 75. Liklin -). Trener: Tomislav Stipić.

Strijelci: 1:0 Kadzior (23., Petković), 2:0 Ivanušec (37.), 2:1 Theophile (45., autogol), 2:2 Lima (49., Glavčić), 3:2 Petković (90., Marin).

