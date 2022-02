Dinamo i Kopić dobili su puno pobjedom nad Sevillom, ovime se rijetko tko može pohvaliti

Završena je još jedna Dinamova europska sezona, plavi su je zaključili pobjedom nad jakom Sevillom, jednim od glavnih kandidata za osvajanje Europske lige. Na tu sezonu sad treba staviti točku i okrenuti se onome što plave tek čeka. No, prije te završne točke valja naglasiti da je iza Dinama izuzetno uspješna europska sezona. Iako plavi nisu ušli u željenu i bogatu Ligu prvaka, ponovno su se u Europskoj ligi pokazali kao važan faktor, postavili su visoke standarde na nogometnoj karti Europe. Uostalom, Dinamo je ove europske sezone pobijedio bar jednom gotovo sve suparnike, jedino nije uspio pobijediti momčad Sheriffa. A svladali su plavi Sevillu, West Ham, bečki Rapid, Genk, Legiju, Omoniju i Valur, dakle postigli su po jednu pobjedu i nad dva kluba iz liga petice.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dinamo je izrastao u jaki europski klub i na ovim prostorima teško je naći nekoga tko se s njim može usporediti. U posljednje četiri europske sezone plavi su triput došli do europskog proljeća, a prije toga im to nije uspjelo čak 49 godina. I to uz otegotnu okolnost da moraju od početka igrati u kvalifikacijama i da je tempiranje forme takvim klubovima puno teže nego onima koji imaju manje prepreka do skupina europskih natjecanja.

Potrošnja, ali i samopouzdanje

No, sad je vrijeme da se potpuno posvete hrvatskom prvenstvu, ono je i u startu označeno kao najvažnije. Jer, kako drugi naši klubovi svojim europskim nastupima nisu donijeli ozbiljnije bodove za naš koeficijent, i dalje ćemo imati samo jednog predstavnika u kvalifikacijama Lige prvaka. A to natjecanje je ono što Dinamo želi, jer čak i da ne uspije u njega ući, imat će šansu ponovno doći do Europske lige što je opet puno bolje od Konferencijske lige u čije kvalifikacije idu ostali naši predstavnici koji izbore nastup u Europi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 17.02.2022., Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Spanjolska - UEFA Europa liga, play off, GNK Dinamo - FC Sevilla. Trener GNK Dinamo Zeljko Kopic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo se vraća na domaće nogometne staze kao vodeći na tablici, ima taj “pole position” i kako sad više nije opterećen europskim obvezama može se potpuno posvetiti domaćim zadaćama. Trener Željko Kopić treba sad pripremiti momčad za jedan od najzanimljivijih dvoboja, nedjeljni sraz s Osijekom u Gradskom vrtu. Plavi su se protiv Seville u toj vrijednoj 1:0 pobjedi puno potrošili i time sigurno nešto izgubili prije utakmice u Osijeku. No, s druge strane, puno su i dobili, važno je pobijediti takvog suparnika, puno im je ljepše sada s puno samopouzdanja putovati na veliki megdan u Slavoniju nego da su poraženi.

- Po potrošnji, utakmica sa Sevillom je otegotni faktor gledajući prema nedjelji, ali je puno veća dobit što smo osjetili da možemo i što smo igrali kvalitetno. Držim da je to važnije od fizičke i psihičke potrošnje. Dobar rezultat uvijek vam daje dobru energiju. Naravno da sam sretan što smo pobijedili, ali moje povjerenje u momčad je veliko, znam kako dečki rade, treniraju i ponašaju se. Naravno da će nas ovo još malo podići, ali dečki cijelo vrijeme jako dobro rade - rekao je trener Željko Kopić.

Potvrđena širina kadra

Osim što je dobio na tom psihološkom planu, dobio je i potvrdu da u svlačionici ima igrača i izvan, nazovimo ih tako, udarnih jedanaest. Marko Tolić našao se u početnoj postavi i to apsolutno opravdao. I pošteno se “trošio” dok god je mogao. Dinamo, kada je malo pao, dobio je veliki impuls s klupe, dobio je novu energiju u Bočkaju, Špikiću, Bulatu, Menalu i Emreliju koji su onda s tom energijom, ali i kvalitetom znali stisnuti Sevillu u mišju rupu u završnici utakmice. Ta velika Sevilla znala je da ima jakog suparnika, od samog početka je “krala” vrijeme, svaki ubačaj iz auta trajao je po minutu, pa joj je sudac morao oduzimati loptu, davati kartone zbog zadržavanja.

No, pustimo Sevillu, Dinamo je odlično obavio svoj posao i sad će to pokušati nastaviti i u Osijeku, a Kopić sad ima potvrdu da ima širok izbor igrača.

- Nisam ja sad dobio širi kadar, ja sam ga imao i znao sam da ga imam. Nismo imali puno utakmica da bi ti dečki prije dobili veću minutažu, a svojim su radom i kvalitetom zaslužili šansu - kaže Kopić koji još ne zna tko će od ozlijeđenih biti spreman za Osijek. Lauritsen i Andrić bi mogli kandidirati, Ivanušec možda, Ademi je jako malo vjerojatan, a sigurno neće biti Perića.