Dinamo je favorit lige, Osijek puše za vratom, ali Šveđanin najavio: Hajduk ide po titulu!

Nema više čekanja. Prva HNL se danas nakon svoje nogometno najkvalitetnije sezone u povijesti vraća u puni pogon. Nakon nešto više od dva mjeseca čekanja ponovno su na rasporedu najbolja moguća domaća nogometna nadmetanja. Pogledamo li nominalni odnos snaga uoči nove sezone, poprilično je sličan prošloj i možemo ga razdijeliti na tri dijela.

Gorica ovisi o Lovriću

U prvom dijelu na samom vrhu usamljen je Dinamo, o čemu najbolje govori vrijednost njegove momčadi (137,65 mil. €) koja je samo nešto manja od ukupne vrijednosti svih ostalih devet momčadi u prvenstvu (154,20 mil. €). Hrvatski prvak je i uvjerljivo najuspješniji klub prvog razreda hrvatskog nogometa (22 od mogućih 30 naslova) i ove sezone ima dvije finalizirane jedanaestorke koje mogu istrčati na teren i isticati se kvalitetom. Osijek je u posljednjoj sezoni do same završnice držao pritisak za vrh ljestvice, ali na kraju nije mogao protiv te širine kadra. Nadamo se da će, prvenstveno zbog zanimljivosti HNL-a, i ove godine netko uspjeti barem pritisnuti Dinamo, ako ne i pomrsiti mu račune. Jedini problem s kojim se susreću Dinamov strateg Damir Krznar i njegov stožer je baš ta širina kadra. Modri trenutačno imaju 40 igrača na popisu seniorske momčadi i trebat će ih se nekolicine riješiti transferima i posudbama jer je nemoguće imati minimalno 20 pojedinaca nezadovoljnih minutažom, nemoguće je držati koheziju u takvoj sredini. No to su već i “slatke brige” za uvjerljivog favorita prvenstva.

Drugi dio lige, po nekom hijerarhijskom stanju, čine Osijek, Rijeka, Hajduk i Gorica, preostale četiri momčadi iz gornjeg dijela ljestvice te momčadi koje će se natjecati za mjesta u Europi, a možda i za nešto više ako se poklopi vrhunska sezona. Iako mnogi govore da za prošlosezonske viceprvake slijedi sezona u padu, Osijek se pod Nenadom Bjelicom i dalje čini kao najizgledniji kandidat za drugo mjesto. Iako nema nekih ogromnih kadrovskih promjena, pojačali su se nekim dobrim imenima (Gržan, Nejašmić, Mance), a iz kluba su većinom otišli igrači koji nisu bili standardni (Santini, Lopa, Gyurcsó, Guti..). Čini se to kao dovoljno osvježenje za klub koji je kontinuirano kvalitetno vođen u posljednje dvije godine.

Najviše priča uoči nove sezone ima oko Hajduka. Novi trener Jens Gustafsson odradio je pripreme i očekivanja su jako visoka zbog vrlo dobrih pojačanja (Kalinić i Livaja su ostali, Lovrencsics, Mlakar i Vuković stigli), no dobro je vidjeti i da sam trener očekuje puno više od onoga što je zatekao u svojem prvom kratkom periodu u klubu.

– Nismo spremni, nikad nećemo ni biti posve spremni. Nešto je u redu, ali nisam zadovoljan do kraja, ne mogu ni biti. Neke stvari jesu dobre, ali još treba dosta toga popraviti. Nisam važan ja, nego klub i ljudi koji ga podržavaju. Oni žele titulu. Cilj mi je da im to pružim, zato nema smisla govoriti ni o čemu drugom nego da im pružimo naslov – rekao je Šveđanin.

Hajduk realno još nije klub koji je spreman napasti prvo mjesto, ali kad uzmemo u obzir da bijeli već deset sezona nemaju plasman bolji od trećeg mjesta, i drugo mjesto bilo bi veliki uspjeh za bijele.

Ovaj krug momčadi zatvaraju Rijeka i Gorica, klubovi koji su u dosadašnjem dijelu prijelaznog roka odradili uravnotežen posao. Otprilike su kupovali koliko su i prodavali te će s nešto svježijim snagama ući u novu sezonu. Dok je Rijeka već prodala svojeg najskupljeg igrača Stjepana Lončara, još uvijek nije poznato hoće li Gorica prodati svojeg najboljeg igrača Kristijana Lovrića. Ako do toga dođe, Gorica postaje glavni favorit za peto mjesto na ljestvici, teško da će se onda moći nositi s Osijekom, Rijekom i Hajdukom.

Tko će ispasti iz lige?

Treći dio lige pripada momčadima kojima je glavni cilj ostati u prvenstvu, a to su Šibenik, Slaven Belupo, Lokomotiva, Istra 1961 i povratnik u Prvu HNL nakon sedam godina, Hrvatski dragovoljac. Favorit za ispadanje uvijek nominalno bude novi prvoligaš, ali Dragovoljac se pametno i kvalitetno pojačao posudbama pa ga još uvijek ne treba otpisati.

Jako je zanimljivo istaknuti da je čak šest momčadi ovog ljeta mijenjalo trenere (Hajduk, Gorica, Šibenik, Slaven Belupo, Lokomotiva i Istra 1961) te da će s novim filozofijama izaći na terene od ovog vikenda. Isto tako, zbog nedovršenog prijelaznog roka još uvijek je dosta toga teško procijeniti jer nitko još ne zna kako će momčadi izgledati, a pazite, još je više od 40 dana ostalo do kraja prijelaznog roka, odnosno do kraja kolovoza po pravilima u Hrvatskoj. Nepredvidivo, zanimljivo i kvalitetno, to sigurno očekujemo od novog izdanja Prve HNL.

