Dinamo je danas ostvario nešto što nije već dvije godine. A jednu scenu valjda više nećemo gledati

Hrvatski prvak Dinamo je prilično bezbolno i rutinirano odradio svoj zadatak u 30. kolu HNL-a. Momčad Sergeja Jakirovića je u Velikoj Gorici svladala domaću Goricu 2:0 i tako potvrdila svoju iznimno dobru formu petom uzastopnom prvenstvenom pobjedom, što je rezultatski niz kakvog Dinamo nije uspio ostvariti nijednom u posljednje dvije sezone, evo do ovog vikenda.

Dinamo s tri braniča

Plavi su tako uoči današnjeg ogleda Istre i Rijeke došli na dva boda zaostatka za liderom prvenstvene ljestvice Rijekom uz isti broj odigranih utakmica. S druge strane, novi strateg Gorice Rajko Vidović je u svojoj trećoj utakmici na klupi Velikogoričana upisao prvi poraz, nakon jedne pobjede i jednog remija u prve dvije utakmice svojeg mandata.

Jakirović je za ovaj susret napravio veliku formacijsku promjenu. Dinamo je utakmicu započeo u formaciji 3-4-1-2 s Ristovskim, Theophileom i Perkovićem kao trojicom u zadnjoj liniji, što je prvi put ove sezone da je Dinamo započeo utakmicu u takvoj formaciji s tri igrača otraga. Očita je ideja bila dodatno povećati broj igrača koji sudjeluju u završnici i od početka što više napasti Goricu. Tako je Dinamo i krenuo u susret, ritmično, napadački i proaktivno, što se plavima isplatilo već u 13 minuti dvoboja kad su došli do vodstva. Danas iznimno raspoloženi Martin Baturina je dohvatio jednu ničiju loptu otprilike na centru, uočio trk Sandra Kulenovića iza leđa obrane Gorice i fantastično ga proigrao, Kulenović je istrčao u čistu jedan na jedan šansu protiv Ivana Banića i zabio svoj peti ligaški gol ove sezone, te deveti računajući sva natjecanja. To je za Kulenovića peti pogodak u proteklih mjesec i pol dana otkako dobiva sve veću minutažu.

Favorit je nastavio utakmicu dominantno i s više prilika, većinom ih je stvarao Baturina, a šutevima najčešće završavali Vidović i Kulenović. S druge strane, Gorica je svoju jedinu pravu priliku imala u 26. minuti susreta kad je nakon velike greške Josipa Mišića u čistu priliku došao Gabriel Rukavina, igrač Dinama na posudbi u Gorici, koji je bio jedan na jedan s Ivanom Nevistićem, ali Dinamov vratar je izišao kao pobjednik. To je bio jedini trenutak u susretu u kojem je Dinamo strepio, osim toga je gostujuća momčad bila ta koja je stvarala sve opasnosti, o čemu najbolje govori statistika udaraca (20:6) te udaraca u okvir (7:1). Što se Dinamovih šansi tiče, najviše vrijedi izdvojiti 68. minutu susreta kad je Petar Sučić za Kulenovića servirao šansu s pet-šest metara ispred praznog gola, a Sandro je to nekako uspio promašiti. No, ako je zbog minimalnih 1:0 i bilo ikakve sumnje i strepnje, Dinamo je sve riješio u 88. minuti kad je udarac s ruba kaznenog prostora (uz pomoć bloka Gorice) u mrežu za 2:0 poslao Marko Bulat.

- Čestitam dečkima na jako dobroj utakmici. Od prve minute smo pokazali da smo energični, da je pristup dobar i tražili smo brzi gol, koji smo i zabili. U ovoj formaciji imamo više fluidnosti, više kombiniramo, a imamo i dva napadača, koji pritišću zadnju liniju. Kad igramo s dva napadača Bruno ima više slobode, može se više spuštati u međuprostore i biti kreativan. Kompatibilan je s oba naša napadača tako da nam to odgovara - rekao je Jakirović nakon utakmice, a njegov suparnik, ali i kum, Rajko Vidović je poručio:

- Vidjelo se koliku Dinamo ima širinu. Odradili su dobru utakmicu, napravili više šanse, a mi smo, po meni, dobro parirali. Malo me ljuti što smo poklonili prvi gol, bio je jeftin. Ali Dinamo je napravio više i zasuženo pobijedio.

Ademi ušao među deset

Od ostalih događanja na susretu vrijedi istaknuti da je Arijan Ademi ulaskom s klupe u ovoj utakmici ušao u top 10 društvo igrača po broju nastupa u HNL-u svojim 311. utakmicom u prvom razredu hrvatskog nogometa. Nažalost, treba spomenuti i jedan ružni trenutak. Bad Blue Boysi su u 74. minuti susreta bacili vatromet u teren Gorice koji je zamalo ozlijedio vratara domaćih Banića te je na neko vrijeme utakmica bila prekinuta. Nadamo se da takve situacije više nećemo gledati, da se s time stane prije nego što se netko uistinu ozlijedi.

