UŽIVO Dinamo ne smije ni pomisliti na kiks, Jakirović dao priliku igraču kojeg neki već otpisuju

GORICA - DINAMO 0:0



GORICA: Banić - Leš, Maloča, Krizmanić - Mitrović, Pršir, Mrzljak, Štiglec - Lazarov, Rukavina - Vujnović



DINAMO: Nevistić - Ristovski, Theophile-Catherine, Perković - Kaneko, Sučić, Mišić, Vidović - Baturina - Petković, Kulenović

PRIJENOS UŽIVO:

19.00 Počeo je dvoboj u Velikoj Gorici!

18.00 StIgao je sastav Dinama. Bit će zanimljivo vidjeti u kakvoj će to točno formaciji istrčati Jakirovićeva momčad.

A evo nam i sastava Gorice za današnju utakmicu:

Najava:

Nogometaši Dinama ove subote od 19 sati odigrat će dvoboj 30. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Plavi idu u goste Gorici, i to u ritmu od četiri uzastopne prvenstvene pobjede. Kiksevima Hajduka dokopali su se izabranici Sergeja Jakirovića drugog mjesta na ljestvici te sada imaju pet bodova, ali i utakmicu manje od vodeće Rijeke. Također, imaju pet bodova više od trećeg Hajduka, od kojeg su također odigrali jedan prvenstveni dvoboj manje. To će tako biti još samo do srijede, kada Dinamo igra zaostali susret još iz 5. kola protiv Varaždina.

- Uzeli su nam ove sezone pet bodova, stoga smo oprezni, ali smo svijesni svoje snage i forme.Treba tako nastaviti kako bi lovili Rijeku. Moramo sve napraviti za tri boda - rekao je trener Dinama Sergej Jakirović uoči utakmice, uz dodatak:

- Lomit će se prvenstvo i iza Gorice, idemo utakmicu po utakmicu. Svježiji smo, možemo neke stvari i trenirati. Zadnja kola ćemo igrati prije Rijeke, želim svaku tu utakmicu pobijediti da stvorimo dodatan pritisak na Rijeku.