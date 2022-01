Dinamo i slovenski KCG Team u finalu Zagreb Winter Cupa

Poznate su finalistice MC Plus Zagreb Winter Cupa. U finalu u nedjelju u 20:00 sati susrest će se slovenski KCG Team i ŽMNK Dinamo, dok će u utakmici za treće mjesto igrati SC Flegar i ŽMNK MC Plus Agram.

Na blagdan Sveta tri kralja odigrano je pet utakmica na HEP ženskom futsal turniru. Posljednju utakmicu u skupini A odigrale su ekipe ŽMNK Dinamo Zagreb i slovenski ŽNK Lju. Pobjedu su visokim rezultatom 6:3 ostvarile djevojke iz Dinama te su time osigurale prvo mjesto u skupini, dok su Slovenke ovim porazom završile svoj put na ovogodišnjem izdanju MC Plus Zagreb Winter Cupa. U pobjedničkoj ekipi najviše se istakla Marija Žagar koja je protivničku mrežu tresla čak četiri puta.

- Igrale smo dobro, ali vidjelo se da nismo dovoljno uigrane jer se naša ekipa sastoji od igračica iz više različitih slovenskih klubova. Svakako ćemo se vratiti sljedeće godine jer je turnir odličan i konkurencija je zaista jaka. Sve pohvale za organizaciju ovog turnira - izjavila je Vanesa Kozina iz ekipe ŽNK Lju.

Prvo četvrtfinale HEP ženskog futsal turnira bio je, dvoboj dvaju Agrama. ŽNK Agram sastavljen od igračica istoimenog velikonogometnog kluba susreo se sa ŽMNK MC Plus Agram. Sara Bučić dovela je MC Plus Agram u početno vodstvo u četvrtoj minuti. Nastavak utakmice donio je puno prilika uz slabu realizaciju. Tek krajem drugog poluvremena Dujmović, Conjar i Resanović svojim su pogocima osigurale MC Plus Agramu prolazak u polufinale, dok je utješni zgoditak za Agram za konačnih 4:1 u posljednjoj minuti bilo djelo Lee Kolčić.

Foto: Marin Sušić

U drugom četvrtfinalnom susretu Stomatološki Centar Flegar sastao se sa ŽNK Dinamom. Utakmica nije obilovala golovima, no prolaz u daljnju fazu natjecanja osigurale su djevojke iz Stomatološkog centra Flegar zgodicima Marijane Orešić u 15. i Martine Krog u 24. minuti susreta.

Stomatološki centar Flegar se u prvom polufinalnom susretu susreo sa slovenskim KCG Teamom koji je u četvrtfinalu bio slobodan jer su osvojili prvo mjesto u skupini. Flegar je poveo golom Natalije Hubak u 12. minuti. Nakon toga uslijedila je dominacija slovenske ekipe, ali golova nije bilo sve do završnice utakmice, kada dvije minute prije kraja, nakon uvođenja golmana-igrača, stvari na početak vraća Anja Žvokej.

Na kraju su o pobjednicama odlučivali šesterci. Slovenka Sanela Balić obranila je udarac Natalije Hubak, dok su sve ostale izvođačice bile precizne. Tako se KCG Team plasirao u finale. Ujedno je to i prva slovenska ekipa koja je u osam godina postojanja Zagreb Winter Cupa stigla do završne utakmice HEP ženskog futsal turnira.

- Imale smo puno šansi i mislim da smo bile bolje. Protivnice su imale malo sreće što su postigle taj jedan gol, ali mi se nismo predale. Krenule smo s golmanom - igračem i zabile za izjednačenje. Sada smo u finalu. Još uvijek ne mogu vjerovati, jako smo sretne. Idemo po pehar - samouvjerena je bila Sergeja Kos iz slovenskog KCG Teama, koja je također rekla zašto se iz godine u godinu vraća na Zagreb Winter Cup:

- Ovo mi je treći puta da sudjelujem na ovom turniru. Pod zimskom pauzom pokušavamo ostati u formi, a Zagreb Winter Cup je odličan upravo za to. Turnir je svake godine sve bolji, organizacija je odlična i uvijek uživamo ovdje.

Manje rječitija bila je vratarka SC Flegara, Nikolina Severinski:

- Čestitke protivnicama na pobjedi. Žao mi je što nismo uspjele zabiti još poneki gol na utakmici da ne dođe do šesteraca i što smo primile zgoditak s njihovim golmanom - igračem, ali što je tu je. Ovaj turnir još nikada nismo osvojile i bila nam je velika želja da se to dogodi upravo ove godine, ali morat ćemo još pričekati. Volimo igrati Zagreb Winter Cup, a nadam se da ćemo ga u narednim godinama napokon i osvojiti.

Foto: Marin Sušić

U drugom polufinalnom susretu gledali smo dvoboj ŽMNK Dinamo Zagreb i aktualnih osvajačica ovoga turnira, ŽMNK MC Plus Agram. Igračice MC Plusa bolje su otvorile utakmicu, ali sjajna je na golu Dinama bila Laura Kopić, koja je inače igračica. Mrežu je tek u 20. minuti zatresla Marija Žagar za početno vodstvo Dinama. Taj gol dao je dodatan vjetar u leđa djevojkama iz Dinama koje su dvije minute nakon toga imale vodstvo od 2:0.

Ovaj put vratarku Lerotić prevarila je Ana Bartolović. MC Plus Agram uspio je u 28. minuti preko Ane Dujmović smanjiti zaostatak na 2:1, ali do kraja utakmice rezultat je ostao nepromijenjen. Igračice Dinama s trona su tako uspjele skinuti ŽMNK MC Plus Agram i plasirati se u samo finale HEP ženskoga turnira gdje ih čekaju neugodne Slovenke.

- Dale smo stvarno sve od sebe. Mogle smo možda postići i bolji rezultat od ovog, ali presretna sam što smo uspjele ući u finale. Srce mi je ispunjeno. Drago mi je što se Zagreb Winter Cup održava ove godine jer je to zaista jedan veliki turnir. Konkurencija je tri puta veća i jača nego na Kutiji Šibica i ima više ekipa. Bilo je svakako teže doći do ovoga finala nego na Kutiji Šibica - iskreno je rekla Laura Kopić iz pobjedničkog ŽMNK Dinamo Zagreb koja je i prokomentirala finalnu utakmicu sa slovenskim KCG Teamom:

- Naša druga ekipa Dinama je igrala protiv njih i mogu reći da su djevojke dosta agresivne i borbene, ali mi ćemo dati sve od sebe da osvojimo ovaj turnir. Sretno i njima i nama', zaključila je Kopić.

REZULTATI, HEP ŽENSKI FUTSAL TURNIR:

ŽMNK Dinamo Zagreb – ŽNK Lju (skupina ŽENE) 6:3 (Žagar 4, Kurkutović, Zdunić ; Kozina 2, Kramžar)

ŽNK Agram – ŽMNK MC Plus Agram (četvrtfinale ŽENE) 0:1 (Bučić)

SC Flegar - ŽNK Dinamo Zagreb (četvrtfinale ŽENE) 2:0 (Orešić, Krog)

KCG Team (SLO) – SC Flegar (polufinale ŽENE) 6:5 (1:1) (Žvokej ; Hubak)

ŽMNK Dinamo Zagreb - ŽMNK MC Plus Agram (polufinale ŽENE) 2:1 (Žagar, Bartolović ; Dujmjović)

Također su odigrane sve četvrtfinalne utakmice u mlađim muškim kategorijama. Svakako u najveća iznenađenje turnira možemo ubrojiti ispadanje BTP Sesveta, koji su već dva puta osvajali ovaj turnir te Poliklinike Milojević koja je bila sastavljena od bivših i sadašnjih juniora Futsal Dinama.

U-17

AMK Sesvete Tupek Auto – Čke (U-17) 6:4 (2:2) (Gucić 2 ; Blažev, Kardum)

MNK Goli Vrh MM Beton – Dugave (U-17) 4:1 (D. Stunja 2, F. Stunja, Matulin ; Šop)

Pauza zapad – CB Mellis (U-17) 2:0 (Ivanuš, Jakolić)

SC Flegar – Pip (U-17) 5:3 (1:1)

U-19

Foolir bar – Beton rez-Transporti Jurić (U-19) 2:3 (Badelj, Arapović; Klarić, Lacić-Klarić, Matić)

KROP Autosalon Many – Kićine bebe (U-19) 0:3 (Pavić 2, Lovreček)

MNK MC Plus – Poliklinika Milojević (U-19) 1:0 (Stepinac)

Cviling Prom – Boemi (U-19) 4:5 (2:2) (Jurišić 2 ; Kolić, Petriško)

U-21

Square – Pizzeria Z1 (U-21) 0:5 (Prenkpalaj 3, Kos, Fulir)

MNK Goli Vrh Stara Hiža pod Okićem – Caffe bar IQ (U-21) 4:5 (Nad 2, Kelava, Puntar ; Novak 3, Alghoul, Vukelić)

Sunprotect – BTP Sesvete (U-21) 5:4 (3:3) (Prpić, Đurić, Pupić Jovanović ; Lacić-Klarić 3)

Trgomix – Mexpo-Autoškola Galek (U-21) 3:2 (1:1) (Bajsić ; Žordić)

Raspored završnice MC Plus Zagreb Winter Cupa – SD Peščenica

8. siječnja – polufinala mladež

16:35, AMK Sesvete Tupek Auto - MNK Goli Vrh MM Beton (U-17)

17:25, Boemi - Kićine bebe (U-19)

18:15, SC Flegar - Pauza Zapad (U-17)

19:05, Beton rez-Transporti Jurić - MNK MC Plus (U-19)

19:55, Trgomix - Caffe bar IQ (U-21)

20:45, Sunprotect - Pizzeria Z1 (U-21)

9. siječnja – finalni dan

11:15 – 3. mjesto, U-17

12:00 – finale, U-17

14:00 – 3. mjesto, U-19

15:20 – 3. mjesto, U-21

16:15 – Finale, U-19

17:45 – Finale, U-21

19:15 – 3. mjesto, HEP ženski futsal turnir

20:05 – Finale, HEP ženski futsal turnir