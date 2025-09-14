Dinamo čeka pakao, jednu stvar plavi si nikako ne smiju dopustiti

Pomalo u sjeni izbora za novo vodstvo Dinama u kojima je Zvonimir Boban zaslužio mjesto predsjednika kluba, nekako je ostala utakmica plavih s Goricom, a susret će se danas odigrati u Maksimiru s početkom u 19.15 sati. U tim bi trenucima Boban i službeno trebao preuzeti predsjedničku 'traku' od Velimira Zajeca.

No esencija Dinama su rezultati pa zato i današnja utakmica sa susjedima iz Velike Gorice nije nimalo manje važna od tih izbora. Dinamo živi od rezultata, a kako je pred plavima niz jako teških utakmica, ova današnja itekako je važna s obzirom na seriju ispita u koju ulaze plavi. U novo prvenstvo Dinamo je krenuo odlično, s četiri pobjede u nizu, od toga u dva gostujuća derbija, u Osijeku i u Rijeci, a onda je ipak izgubio dva boda kod Varaždina, bivšeg kluba svog trenera Marija Kovačevića.

Nakon reprezentativne stanke, u kojoj su plavi odigrali jednu prijateljsku i jednu kup utakmicu, trener plavih bio je jako zadovoljan, iskoristio je to vrijeme za dodatnu pripremu svojih igrača jer sad kad od danas krene ritam utakmica od svakih tri, četiri dana, vremena za ozbiljne treninge više neće biti, tek malo odmora, regeneracijski trening i priprema za novog suparnika. I zbog tog ritma, kao i utakmica koje slijede, a riječ je o susretu s Hajdukom na Poljudu i Fenerbahçeom u prvom kolu Europske lige u Maksimiru, plavima danas nasušno treba pobjeda da bi mirniji ušli u nastavak sezone koja će biti duga i naporna.

Gorica ima novu momčad, baš kao i Dinamo, no njihov trener Mario Carević dobro je to posložio i dobro guraju pogotovo s obzirom na to da im je ovo već šesta uzastopna utakmica u gostima. I ne dolaze u Maksimir unaprijed potpisati kapitulaciju, Mario Kovačević morat će protiv svog imenjaka dobro posložiti kockice da bi došao do plijena koji su mnogi već unaprijed upisali. A to zna biti jako opasno za onoga tko u utakmicu uđe podcjenjivački. Plavi si to u ovom trenutku ne smiju dopustiti, pogotovo s obzirom na velik i kvalitetan kadar koji imaju.