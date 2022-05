Dessers najbolji strijelac, Roma osvajač, ali pravi pobjednik je - The Special One!

Napadač Feyenoorda Cyriel Desser najbolji je strijelac Konferencijske lige sa 10 golova. Nigerijski napadač je u 13 nastupa postigao 10 golova, jedan više od napadača Rome Engleza Tammyja Abrahama.

Nakon što je Roma u finalu Konferencijske lige pobijedila Feyenoord sa 1-0, legendarni portugalski stručnjak Jose Mourinho u svom petom europskom finalu osvojio je i peti europskih trofej i to sa četiri različita kluba. Prije Rome, Portugalac je europske trofeje osvajao s Portom, Interom i Manchester Unitedom. Mourinho je postao prvi trener u povijesti koji je osvojio Ligu prvaka, Kup UEFA/Europa ligu i Konferencijsku ligu i tek drugi stručnjak u povijesti s pet europskih "kanti".

Prije njega to je uspjelo i Talijanu Giovanniju Trapattoniju koji je s Juventusom osvojio Kup prvaka (1985), dva Kupa UEFA (1977, 1993), te Kup kupova (1984), a s Interom Kup UEFA (1991). Mourinho je svoj prvi europski trofej osvojio s Portom kada je 2003. slavio u Kupu UEFA pobijedivši u finalu Celtic sa 3-2. Već iduće godine "The Special One" je s Portom postao europski prvak nakon finalne pobjede protiv Monaca sa 3-0.

Uslijedio je novi trijumf u Ligi prvaka, ovoga puta s Interom. "Nerazzurri" su 2010. u finalu bili bolji od Bayerna sa 2-0 Sedam godina kasnije portugalski stručnjak je predvodio Manchester United do slavlja u Europskoj ligi nakon što su "Crveni vragovi" u završnom susretu porazili Ajax sa 2-0.

Sjajnu seriju uspjeha u finalima europskih kupova Mourinho je nastavio i na klupi Rome trijumfom u Konferencijskoj ligi protiv Feyenoorda.

Romin put do naslova pobjednika Konferencijske lige:

Play-off:

Roma - Trabzonspor 2-1, 3-0

Skupina C

Roma - Zorja Luhansk 4-0, 3-0

Roma - CSKA Sofija 5-1, 3-2

Roma - Bodo/Glimt 2-2, 1-6

Osmina finala:

Roma - Vitesse 1-1, 1-0

Četvrtfinale:

Roma - Bodo/Glimt 4-0, 1-2

Polufinale:

Roma - Leicester City 1-0, 1-1

Finale

Roma - Feyenoord 1-0