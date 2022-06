Đerek i Zelčić osigurale Hrvatskoj nova tri finala, ukupno ih imamo šest

Hrvatska gimnastika imat će šest finala na Svjetskom kupu kojem je domaćin slovenski Koper. Tijani Korent, Mateu Žugecu i Jakovu Vlaheku, koji su to učinili tijekom četvrtka, u petak su se odličnim nastupima u kvalifikacijama priključile i Ana Đerek s dva finala te Tina Zelčić.

Splićanka Đerek četvrti vikend za redom oduševljava i na gredi i na tlu. Prvo je na Svjetskom kupu u Varni osvojila dvije medalje (zlato na gredi, bronca na tlu), na prvenstvu Hrvatske bila dvostruka prvakinja na ovim spravama pa na Svjetskom kupu u Osijeku osvojila dva srebra, da bi sada sjajni niz nastavila i u Sloveniji.

S najboljom ocjenom plasirala se u finale tla (13,100), te sa četvrtom u finale grede (12.550) čime je došla do brojke od 33 finala u karijeri na turnirima Svjetskog kupa (17 osvojenih medalja).

- Presretna sam i prezadovoljna. Ne samo da su mi kvalifikacije trajale dugo, nego i cijeli dan. Danas me sto nekih svari muči, a opet sam uz to uspjela izvući dva finala. Cijelu prošlu i ovu godinu imam niz Svjetskih kupova gdje sam na svakom ušla u po dva finala i to me posebno veseli. Napravila sam veliku grešku na gredi, pala sam već na drugom elementu. S jedne strane nije mi drago što nisam uspjela cijelu vježbu odraditi kako sam zamislila, ali s druge strane i s padom sam dobila vrlo visoku ocjenu, a to je pokazatelj da i te kako imam visoku početnu ocjenu, da čisto radim i da je moja greda stvarno dobra. A parter je danas išao bez problema, ušla sam u vježbu znajući da mi treba samo neka prosječna vježba, bez većih grešaka i da će to biti dovoljno. Na kraju sam napravila baš to, bez puno stresa. Finale? Voljela bih ne pasti gredu i odraditi sličan parter - komentirala je Đerek svoje nastupe.

Tina Zelčić, koja je proteklog vikenda u Osijeku bila prva rezerva za finale grede, do svog 3. finala u karijeri došla je sa drugom ocjenom kvalifikacija (12.900), a bolja je bila samo Mađarica Zsofia Kovacs (13.300).

- Vježba je bila bez većih grešaka, zadovoljna sam. U finalu se nadam što boljoj izvedbi i ponavljanju vježbe od danas - kratko je poželjela Tina.

U subotu, prvog finalnog dana u Sloveniji, u borbi za medalje biti će Tijana Korent na preskoku te Mateo Žugec i Jakov Vlahek na konju s hvataljkama.