Demontaža sporta: Kako su uništeni su simboli Hrvatske i Zagreba, a bili su ponos grada

Jedan grad je sve do Univerzijade 1987., mučilo puno toga, pa i to što se poslije jedanaest navečer piće moglo popiti samo na Glavnom kolodvoru ili na odmorištu na obilaznici, ali ne i manjak velikih sportskih momčadi i zvijezda koje bi dosezale status božanstva ili bar maskote. Od Cice do Dražena i “Nikole Svetog”. Jesu li najbolje godine grada koji je dugo kao na traci izbacivao prvake Europe zauvijek prohujale s vihorom?