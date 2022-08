Nokauter Delija u suzama: "Ovo je pobjeda za mog nedavno preminulog prijatelja"

Drugu godinu zaredom Ante Delija borit će se za teškaškog prvaka američke PFL organizacije. Za priliku da osvoji prvu nagradu od milijun dolara, 32-godišnji Dubrovčanin ovaj put se izborio u Cardiffu i to tako što je u polufinalnoj borbi tehničkim nokautom pobijedio pomalo favoriziranog Brazilca Renana Ferreiru.

A ovaj brazilski dvometraš (203 cm), koji je imao veliku prednost u dužim ekstremitetima, uopće nije došao u priliku da svoje duge noge i ruke iskoristi. Premda ga je, već u prvom srazu, pogodio u glavu i raskrvario, to Deliju nije smelo da krene u realizaciju dobro pripremljene taktike. A ona je podrazumijevala skraćivanje distance, klinč uz žicu i pokušaje rušenja. A nakon što mu je rušenje i uspjelo, Ante protivniku nije dozvolio da ustane. Štoviše, u parteru ga je postojano napadao da bi ga na kraju "isčekićao" do mjere da je sudac u kavezu Marc Goddard procijenio da je vrijeme za Brazilca, koji se više nije branio osim sa rukama na licu, spašava od daljnjih patnji a možda i ozbiljnijih ozljeda.

- Ključni ljudi iz mog kuta, Cro Cop i Stipe Drviš, složili su taktiku koju sam ja, eto, uspješno realizirao. Ideja je bila skratiti distancu, insistirati na klinču. Stipe mi je kazao da pratim njegove ruke i na to sam bio koncentriran a Cro Cop mi je pomogao pri zagrijavanju. Zapravo, radio sam s njim klasično hrvačko zagrijavanje i to mi je pomoglo jer kada se s Mirkom hrvački zagrijavaš onda ti je protivnik mala beba. Osjetio sam da sam snažniji, osjećao sam se jako dobro i rekao sam sebi "sad ili nikad".

Nakon ovogodišnje polufinalne pobjede bio je znatno emotivniji nego nakon lanjskog ulaska u finale. Nakon sučeva prekida suze su odmah krenule i dugo ih nije mogao zaustaviti pa tako ni u zagrljaju svojih dubrovačkih navijača.

- Iza mene je teško razdoblje. Izgubio sam nedavno, u jeku priprema za ovaj meč, prijatelja Maru Peraka, čovjeka s kojim sam počeo trenirati i zato sam ovu pobjedu posvetio njemu. On će mi uvijek biti u mislima.

Tako će se 25. studenog "Hodajuća nevolja" (to je Antin borilački nadimak) boriti za laskavi naslov i vrlo unosnu nagradu od milijun dolara. A tom prigodom protivnik će mu biti Brazilac Matheus Scheffel koji je u drugom polufinalu, prekidom u trećoj rundi, pobijedio američkog hrvačkog specijalista Juana Adamsa.

S obzirom da je svog finalnoj suparnika nokautirao udarcem šakom u prvoj ovogodišnjoj borbi, Hrvat će zacijelo biti favorit no to je uloga koja protiv odlična udarača (trostrukog brazilskog prvaka u tajlandskom boksu) može biti i svojevrsna zamka. No, nema sumnje da će ga na to upozoravati i njegovi treneri, MMA legendda Mirko Cro Cop Filipović i bivši svjetski boksački prvak u poluteškoj Stipe Drviš.

- U svakoj borbi se svašta može dogoditi pa tako i u toj finalnoj, no ja sam bolji od Scheffeal. Vjerujem u sebe i vjerujem da mu stilski ne odgovaram i da ću ga pobijediti. Sad ću se odmoriti 10-15 dana i nakon toga ću krenuti s pripremama za finale - javio nam se Delija iz svlačionice cardiffske dvorane Metropoint Area prije no što će sa Cro Copom, Stipom Drvišem i svojim vjernim navijačima otići slaviti veliku pobjedu.