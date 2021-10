Damir Krznar upozorava: Ne čeka nas lagan zadatak, moramo biti vrlo ozbiljni

Majer, Šutalo, Gavranović i Špikić u drugom kolu našega nogometnog prvenstva u srpnju postigli su pogotke u Kranjčevićevoj. Dinamo se tada lako obračunao s povratnikom u Prvu HNL Hrvatskim dragovoljcem. Ni igrači Dinama ni trener Krznar nisu se ‘šalili’ u toj utakmici, nisu ni smjeli jer ih je u prvom kolu porazio Slaven Belupo, igrala je izuzetno jaka postava i upisala tri boda.

No, nakon lošeg starta momčadi iz Sigeta promijenjen je trener, Kuljanca je naslijedio Davor Mladina. I sve je krenulo nabolje iako je klub još na posljednjoj poziciji, no pet skupljenih bodova u pet posljednjih utakmica daje im nadu da mogu i dalje ubirati plodove i onda pobjeći s dna. Doduše, danas od 17 sati istrčat će u Maksimiru, nije to baš idealno mjesto za skupljanje bodova.

Možda se mogu nadati nekom slabijem izdanju plavih koji iza sebe imaju tešku ali i uspješnu utakmicu u Belgiji.

Vratiti fokus na HNL

– Glavna zadaća nam je vratiti fokus na našu ligu, na Hrvatski dragovoljac. Ali na Dragovoljac koji je drukčiji od onoga na početku prvenstva. U posljednje dvije-tri utakmice, s novim trenerom i nekoliko novih igrača, popravili su sve faze igre, tako da nas sigurno ne očekuje lagan zadatak. Morat ćemo biti vrlo ozbiljni, ponovno biti trkački vrlo raspoloženi kao u posljednje dvije utakmice (Slaven Belupo i Genk, nap.a.). Tek tada se možemo nadati dobrom rezultatu, vjerujem da ćemo ga i upisati, ali ponavljam, moramo biti izuzetno oprezni i ozbiljni – kazao je trener Dinama Damir Krznar.

Momčad Davora Mladine pobijedila je Slaven Belupo, uzela bod protiv Gorice i Rijeke, doduše u posljednjem kolu je kod kuće izgubila od Istre 1961 s 0:1.

– Pokazali su da tu ima ‘štofa’, s novim trenerom imali su jako dobru reakciju. Postali su jako dobri, organizirani, s pet igrača u zadnjoj liniji i sigurno će nam to biti zahtjevno probijati, ali treba neprestano pokušavati, staviti opterećenje na njihovu zadnju liniju tijekom cijele utakmice, vjerujem da će to biti dovoljno za našu pobjedu – dodao je Krznar, koji će nakon europskog ispita i 3:0 pobjede nad Genkom zacijelo nešto mijenjati u momčadi. Doduše, ne mora previše rotirati jer nakon ove današnje utakmice slijedi reprezentativna stanka pa će biti vremena za odmor i oporavak.

Neću mijenjati cijelu momčad

– S obzirom na to da je iza nas zahtjevna utakmica te kilometre koje smo istrčali u Belgiji, pa i na put u Belgiju i nazad, bit će određenih rotacija. Nećemo promijeniti cijelu momčad, ali na nekim pozicijama stavit ćemo nove igrače, one koji su odmorni i potentni. Vjerujem da će svi koji dobiju danas priliku na pravi način odgovoriti na zahtjeve i dati našoj igri nov, bolji i ljepši ton.

Krznar nema većih problema s ozljedama, u Koprivnici je stradao gležanj napadača Denija Jurića i on još sigurno bar dva tjedna neće konkurirati iako oporavak ide jako dobro. U Belgiji je probleme s kvadricepsom osjetio Bartol Franjić, nije ništa strašno, riječ je o lakšem istegnuću mišića. Možda bi i mogao igrati, ali sumnjamo da će plavi s njim riskirati.

– Duje Čop je protiv Genka pokazao da se na njega može ozbiljno računati u vrhu napada, odigrao je jako dobru utakmicu i njega možemo očekivati i danas u vrhu napada, a određenu minutažu ponovno bi mogao dobiti i Komnen Andrić.

