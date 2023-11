'Croata' svladao popularnog Vasu Bakočevića: Udarao me u jaja, grizao me, psovao mi majku

Argentinsko-hrvatski MMA borac Francisco 'Croata' Barrio je u jednom od najiščekivanijih revanša na ovim prostorima svladao popularnog crnogorskog borca Vasu 'Psihopatu' Bakočevića u subotnjoj FNC priredbi u beogradskom Pioniru.

Podsjetimo, prvi meč odradili su 2021. godine u Šibeniku, a tada je 'Croata' slavio nakon samo 60 sekundi borbe. Vaso se tada ozlijedio na samom početku meča. Iako se ovaj put nije ozlijedio, Bakočević je ponovo izgubio od ‘Croate‘.

Barrio je u ovom okršaju slavio gušenjem u drugoj rundi oko minutu i pol prije kraja runde. Bakočević je prije dvoboja provocirao svojeg rivala, ali to mu nije pošlo za rukom.

Također, Bakočević se u ovom dvoboju služio mnogim ilegalnim tehnikama, za što na kraju nije diskvalificiran, a za što ga je prozvao pobjednik dvoboja.

- Je*** mi je mater, četiri puta udario me glavom u glavu, a dvadeset puta udario me u jaja. Znao sam da meč ide na moju stranu i to je to. Mogu ga tući koliko treba, ne može mi ništa, pokazao sam da sam bolji. Možemo odraditi i trilogiju, moram hraniti obitelj - izjavio je Barrio nakon borbe za RTL, a i Vaso je priznao da nije postpupao po pravilima:

- Svaka čast sucu što me nije diskvalificirao, nego mi je oduzeo bod, i to dvaput. Grizao sam, udarao glavom, udarao u genitalije koljenima i šakama i vrijeđao ga od prve do zadnje sekunde. To sam i planirao - poručio je Bakočević na svojem Instagram profilu nakon borbe.

Croati je ovo bila peta pobjeda u petom nastupu pod okriljem FNC-a, a ukupno 12. pobjeda u karijeri u kojoj ima i tri poraza. S druge strane je Bakočević upisao 24. poraz, a ima i 43 pobjede.